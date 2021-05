Vargová: Štáty EÚ sú jednotné, pokiaľ ide o incident lietadla v Minsku

Brusel 24. mája (TASR) - Nútené pristátie lietadla spoločnosti Ryanair letiaceho z Atén do Vilniusu v Minsku sa v pondelok večer dostane na rokovací stôl šéfov vlád a štátov EÚ. V rozhovore pre TASR to uviedla vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová pred začatím mimoriadneho dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.



Vargová upozornila, že tento incident prispieva k eskalácii napätia medzi Úniou a Bieloruskom, lebo na palube lietadla boli aj občania EÚ. "Určite sa tým budú lídri vážne zaoberať a nevylučujem, že výsledkom budú závery Európskej rady aj k Bielorusku, čo pôvodne nebolo na pláne, a kde sa jednoznačne odsúdi konanie bieloruského režimu v tejto veci a bude sa žiadať prepustenie zadržaných osôb," uviedla veľvyslankyňa s odkazom na informácie, že bieloruské úrady zadržali dvoch pasažierov odkloneného lietadla - novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľku, občianku Ruskej federácie. "Predpokladám, že lídri sa budú rozprávať aj o ďalších opatreniach, ktoré má EÚ k dispozícii," dodala.



Na otázku TASR, či je možné, že Únia prikročí k uzavretiu bieloruského vzdušného priestoru pre aerolinky z EÚ a zakáže bieloruskej leteckej spoločnosti BelAvia lietať do krajín Únie, o čom v pondelok informovali viaceré európske médiá, Vargová uviedla, že sankčná politika eurobloku sa snaží byť cielená na tých, ktorí konajú proti princípom, ktoré EÚ vyznáva, a nie proti väčšinovej populácii. "Verím, že pôjdeme týmto smerom, že sa zhodnotia opatrenia, ktoré nebudú mať priamy negatívny dopad na občanov, ale budú jasnou odpoveďou EÚ na to, čo sa stalo, vrátane možnosti, ako obmedziť lety," opísala situáciu veľvyslankyňa. Spresnila, že do tejto záležitosti by mala byť zapojená aj Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO).



Vargová zdôraznila, že od nedeľňajšieho odklonu lietadla po pondelňajší summit EÚ bolo málo času na to, aby členské krajiny obvyklou diplomatickou cestou pripravili podrobné podklady pre spoločné stanovisko, zároveň však dodala, že nemá poznatky o tom, že by niektorá z členských krajín mala snahu podkopať pripravované vyhlásenie a jednota pozícií by mala byť zachovaná.



Hlavnou témou pondelňajšej pracovnej večere lídrov EÚ sú vzťahy EÚ s Ruskom. Pôvodne o tom mali premiéri a prezidenti rokovať na summite v marci, ten sa však konal formou videokonferencie. "Táto diskusia je dlhšie očakávaná, je potrebné zhodnotiť vzťahy medzi EÚ a Ruskom a nájsť víziu, ako ďalej v nich pokračovať, pretože tie vzťahy eskalujú, nie sú uspokojivé a nevieme nájsť spoločnú reč," zhodnotila situáciu. Podľa jej slov rokovania lídrov prispejú k tomu, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť a šéf európskej diplomacie Josep Borrell vypracovali správu, ktorá rozanalyzuje jednotlivé aspekty vzájomných vzťahov a načrtne, akým spôsobom v nich pokračovať do budúcnosti. "Rusko nemôžeme ignorovať, je to veľký ekonomický hráč, potrebujeme nájsť cestu k nemu, ale v žiadnom prípade nemôžeme robiť kompromisy, čo sa týka našich základných hodnôt," uviedla Vargová v závere rozhovoru.



spravodajca TASR Jaromír Novak