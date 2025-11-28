< sekcia Zahraničie
Páchateľ atentátu na Jána Pavla II. sa chce stretnúť s pápežom Levom
Agca si v Taliansku za pokus o atentát na Jána Pavla II. odpykal 19 rokov väzenia. Po deportácii do Turecka si následne odsedel desať rokov za vraždu šéfredaktora denníka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 28. novembra (TASR) - Turecký atentátnik Mehmet Ali Agca, ktorý 13. mája 1981 vo Vatikáne postrelil a vážne zranil pápeža Jána Pavla II., pricestoval do mesta Iznik, kde sa v týchto dňoch konajú podujatia pripomínajúce 1700. výročie Prvého nicejského koncilu. Tureckým médiám Agca povedal, že sa chce stretnúť s pápežom Levom XIV., ktorý vo štvrtok zavítal do Turecka v rámci svojej prvej apoštolskej cesty.
Agentúra AFP vo svojej správe s odvolaním sa na nemenovaného tureckého predstaviteľa uviedla, že Agca pricestoval do Izniku „na vlastnú päsť“ a žiadne jeho stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi nie je plánované.
Agca si v Taliansku za pokus o atentát na Jána Pavla II. odpykal 19 rokov väzenia. Po deportácii do Turecka si následne odsedel desať rokov za vraždu šéfredaktora denníka.
V minulosti sa chcel Agca stretnúť aj s Levovým predchodcom v úrade - pápežom Františkom. Mal v pláne tak urobiť v novembri 2014, keď bol František na návšteve v Turecku.
Agca, ktorý bol členom tureckej ultrapravicovej organizácie Siví vlci, zasiahol Jána Pavla II. niekoľkými výstrelmi počas audiencie na Námestí svätého Petra v Ríme. Pápež, ktorý zomrel v roku 2005, navštívil Agcu v roku 1983 v rímskom väzení Rebibbia a odpustil mu.
Agentúra AFP vo svojej správe s odvolaním sa na nemenovaného tureckého predstaviteľa uviedla, že Agca pricestoval do Izniku „na vlastnú päsť“ a žiadne jeho stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi nie je plánované.
Agca si v Taliansku za pokus o atentát na Jána Pavla II. odpykal 19 rokov väzenia. Po deportácii do Turecka si následne odsedel desať rokov za vraždu šéfredaktora denníka.
V minulosti sa chcel Agca stretnúť aj s Levovým predchodcom v úrade - pápežom Františkom. Mal v pláne tak urobiť v novembri 2014, keď bol František na návšteve v Turecku.
Agca, ktorý bol členom tureckej ultrapravicovej organizácie Siví vlci, zasiahol Jána Pavla II. niekoľkými výstrelmi počas audiencie na Námestí svätého Petra v Ríme. Pápež, ktorý zomrel v roku 2005, navštívil Agcu v roku 1983 v rímskom väzení Rebibbia a odpustil mu.