Páchateľ piatkového útoku chcel podpáliť redakciu Charlie Hebdo

Paríž 29. septembra (TASR) - Muž, ktorý sa priznal k piatkovému útoku sekáčom na mäso neďaleko bývalého sídla redakcie satirického týždenníka Charlie Hebdo v Paríži, mal podľa utorkového vyjadrenia prokurátora v úmysle ju podpáliť. Polícii navyše klamal o svojom skutočnom veku a identite. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Podľa francúzskeho protiteroristického prokurátora Jeana-Francoisa Ricarda mal muž so sebou tri fľaše horľavého riedidla.



Muž sa tiež priznal, že klamal polícii, keď uviedol, že má 18 rokov a do krajiny vstúpil ako neplnoletý. Do Francúzska vstúpil v roku 2018 pod falošnou identitou, ktorá mu umožnila získať prístup k sociálnej pomoci pre neplnoletých, uviedol Ricard na tlačovej konferencii. Fotografia jeho pasu, ktorú mu našli v telefóne, dokazuje, že mal 25 a nie 18 rokov. Muž sa tiež najprv identifikoval ako Hassan A. a tvrdil, že pochádza z Pakistanu.



Zadržaný počas výsluchu povedal, že útok vykonal "v súvislosti s opätovným zverejnením karikatúr" proroka Mohameda v časopise Charlie Hebdo. Vyšetrovateľom tiež povedal, že si omylom myslel, že útočí na zamestnancov Charlie Hebdo. Neuvedomil si však, že redakcia sa odvtedy presťahovala na nové miesto, ktoré je vzhľadom na bezpečnostné riziko utajené. Podľa Ricarda útočník pred piatkovým útokom nebol nikdy v hľadáčiku spravodajských služieb.



Muž pobodal v piatok pred bývalou redakciou týždenníka Charlie Hebdo dvoch ľudí, muža a ženu, ktorí fajčili na ulici. Obaja pracujú pre spoločnosť Premieres Lignes produkujúcu dokumentárne filmy. Ich životy nie sú v ohrození. V súvislosti s vyšetrovaním tohto útoku polícia zaistila celkovo sedem osôb vrátane hlavného podozrivého.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v piatok povedal, že "evidentne ide o islamistický teroristický čin".



K piatkovému útoku došlo v čase, keď v Paríži prebieha súdny proces so 14 osobami obvinenými zo spoluúčasti na útoku na redakciu Charlie Hebdo v januári 2015, pri ktorom zahynulo 12 ľudí, a na následnom útoku na židovský obchod s potravinami.



Satirický časopis opakovane uverejňoval karikatúry proroka Mohameda, čo vyvolávalo hnev mnohých moslimov, a to nielen vo Francúzsku. Niektoré karikatúry opätovne zverejnil pri príležitosti procesu.