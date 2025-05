Páchateľ útoku na Salmana Rushdieho dostal 25 rokov za pokus o vraždu

Mayville/New York 16. mája (TASR) — Súd v americkom štáte New York odsúdil v piatok na 25 rokov väzenia amerického občana Hadiho Matara, ktorý sa v roku 2022 pokúsil v kultúrnom centre v Chautauque zavraždiť britského spisovateľa indického pôvodu Salmana Rushdieho. Matar sa môže voči verdiktu odvolať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Matar dostal aj ďalší trest sedem rokov odňatia slobody za napadnutie iného účastníka podujatia, na ktorom čítal zo svojej knihy. Tresty budú plynúť súbežne.



Matar, ktorý má libanonské korene, na Rushdieho zaútočil nožom 12. augusta 2022. Spisovateľa bodol nožom s 15-centimetrovou čepeľou viackrát do oblasti oka, líca, krku, hrudníka, trupu a stehna, pričom mu prerušil zrakový nerv - odvtedy autor nevidí na pravé oko a nosí okuliare s tmavými sklami. V dôsledku poškodenia nervov v ramene Rushdiemu ochrnula aj jedna ruka a strávil niekoľko týždňov v nemocnici a opatrovateľskom zariadení.



Porota v okrese Chautauqua vo februári uznala 27-ročného Matara za vinného z pokusu o vraždu v súčasnosti 77-ročného Rushdieho. Matar sa vyhlásil za nevinného. Vzhľadom na to, že útok sa stal pred stovkami očitých svedkov a bol zachytený na videu, nebolo pochýb o tom, že trestný čin spáchal.



Rushdie vo februári vypovedal o útoku na súde v meste Mayville na západe štátu New York v prítomnosti Matara. „Bolo mi jasné, že zomriem. Na to som v prvom rade myslel,“ povedal Rushdie. Uviedol tiež, že po útoku už nie je taký energický a silný ako predtým.



Útoku sa bude týkať ďalší proces na federálnej úrovni, ktorý sa podľa amerických médií zameria na obvinenia z terorizmu a mal by sa hlbšie venovať hľadaniu motívu Matarovho útoku.



Rushdie napísal o útoku knihu Knife: Meditations After an Attempted Murder, ktorá vyšla v apríli 2024. Jeho život bol však v ohrození už od roku 1988, keď vyšiel jeho štvrtý, kontroverzne prijatý román Satanské verše, inšpirovaný životom moslimského proroka Mohameda.



Vo februári 1989 vydal vtedajší najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Rúholláh Chomejní fatvu, ktorou Rushdieho odsúdil na smrť. Odvtedy mu britská vláda poskytovala ochranu a spisovateľ často menil miesta pobytu. V roku 1998 sa britskému ministrovi zahraničných vecí Robinovi Cookovi podarilo uzavrieť dohodu s jeho iránskym náprotivkom Kamálom Charrázím o zrušení fatvy. Fundamentálne moslimské kruhy ju však naďalej považujú za platnú, pretože nebola odvolaná samotným Chomejním, ktorý zomrel krátko po jej vyhlásení. Posledných 20 rokov – až do útoku – žil Rushdie relatívne normálne v New Yorku.



Irán poprel akékoľvek spojenie s útočníkom a uviedol, že za incident je zodpovedný iba Rushdie.