Páchateľ útoku v Lyone sa priznal, motívom má byť milostná aféra

Lyon 7. novembra (TASR) - Páchateľ minulotýždňového útoku na gréckeho pravoslávneho kňaza vo francúzskom meste Lyon sa nachádza vo väzbe. K postreleniu kňaza sa priznal, údajne malo ísť o odplatu za milostnú aféru medzi duchovným a manželkou útočníka. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru.



Podľa francúzskeho denníka Le Parisien je útočníkom 40-ročný Gruzínec. Polícia podozrivého vzala do väzby v piatok po tom, čo ho zatkli uňho doma v meste Lyon, priblížil denník.



Zranený duchovný gréckej pravoslávnej cirkvi Nikolaos Kakavelakis leží v nemocnici a jeho stav je stále kritický. Podľa vyhlásenia diecézy sa mal kňaz po službe v Lyone čoskoro vrátiť do domovského Grécka.



Útočník ozbrojený brokovnicou so skrátenou hlavňou 31. októbra dvakrát postrelil kňaza, keď práve zatváral bránu kostola. Z miesta útoku vzápätí ušiel. Ten sa po streľbe nachádzal vo vážnom stave, v stredu sa však prebral z kómy a bol schopný páchateľa identifikovať, približuje AFP.



Incident sa odohral len dva dni po teroristickom útoku v juhofrancúzskom meste Nice, ktorý si vyžiadal tri obete. Nakrátko sa tak vynorili obavy, že šlo o ďalší útok extrémistov. Úrady však rýchlo informovali o tom, že prípad nevyšetruje špecializovaná prokuratúra na boj proti terorizmu, ale len miestna lyonská prokuratúra, ktorá v tejto súvislosti začala vyšetrovanie pokusu o vraždu.