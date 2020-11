Páchateľ útoku vo Viedni sa údajne stretol s podozrivými Švajčiarmi

Viedeň/Zürich 8. novembra (TASR) - Dvaja muži, ktorých minulý týždeň zatkla švajčiarska polícia na základe podozrení z prepojenia s teroristickým útokom vo Viedni, údajne cez leto vycestovali za útočníkom do rakúskej metropoly a osobne sa tam s ním stretli. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na švajčiarske médiá.



Dvaja muži vo veku 18 a 24 rokov údajne navštívili Viedeň medzi 16. a 20. júlom a s útočníkom sa tam stretli na "neznámom mieste". Informovali o tom švajčiarske noviny NZZ am Sonntag, ktoré sa odvolávajú na "dve veľmi dobre informované osoby," približuje Reuters.



Muži zadržaní vo Švajčiarsku boli už v minulosti trestne stíhaní v súvislosti s terorizmom a v súčasnosti sa nachádzajú vo väzbe.



Noviny tiež informovali, že páchateľ sa pravdepodobne pokúsil stretnúť so zadržanými mužmi vo Švajčiarsku niekedy medzi 21. júlom a 2. novembrom.



Viedenská polícia zároveň informovala, že s útočníkom sa v Rakúsku cez leto stretli aj viacerí občania Nemecka, ktorých sledovala nemecká tajná služba.



Zadržaní Švajčiari a útočník boli podľa tamojších úradov "očividne priatelia". Taktiež potvrdili, že prišlo aj k ich osobnému stretnutiu, bližšie informácie však neposkytli.



Páchateľom pondelňajšieho (2. novembra) útoku v centre Viedne a na ďalších piatich miestach bol 20-ročný mladík, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Útočníka polícia krátko po útoku zastrelila. Rakúsky minister vnútra Karl Nehammer v stredu potvrdil, že páchateľ konal sám. K útoku sa neskôr prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).