Páchateľ v Magdeburgu sa na trhy dostal koridorom pre záchranárov

Magdeburg 21. decembra (TASR) — Páchateľ piatkového útoku v Magdeburgu sa na tamojšie vianočné trhy dostal svojím vozidlom cez koridor určený pre záchranné zložky, ktorý nebol osobitne chránený. Jeho jazda až do zatknutia trvala asi tri minúty. Na tlačovej konferencii to v sobotu popoludní povedal riaditeľ policajnej inšpekcie v Magdeburgu Tom-Oliver Langhans. Informovala o tom agentúra DPA.



Prokurátor Horst Walter Nopens na tlačovej konferencii uviedol, že magdeburské štátne zastupiteľstvo vyšetruje podozrivého pre päťnásobnú vraždu a pokus o vraždu v 200 prípadoch v spojení s nebezpečným ublížením na zdraví. Motívom jeho činu mohla byť podľa aktuálneho stavu vyšetrovania nespokojnosť so zaobchádzaním s utečencami zo Saudskej Arábie v Nemecku.



Magdeburská prokuratúra incident klasifikuje ako útok. "Zatiaľ nevieme, či išlo o teroristický útok," zdôraznil Nopens. Dodal, že vyšetrovanie zatiaľ neprevzala spolková prokuratúra.



Podľa polície si piatkový útok doteraz vyžiadal päť mŕtvych - štyroch dospelých a deväťročné dieťa – a 200 zranených, z toho približne 40 vážne. Vyšetrovatelia vychádzajú z toho, že ide o osamelého páchateľa a existenciu ďalších je možné vylúčiť.



Podľa informácií agentúry DPA útočník, 50-ročný občan Saudskej Arábie, žije v Nemecku od roku 2006 a označuje za bývalého moslima. O azyl požiadal vo februári 2016, o jeho žiadosti sa rozhodlo v júli toho istého roku. Azyl dostal ako politicky prenasledovaná osoba. Pracoval ako lekár v neďalekom Bernburgu.