Páchateľa útoku v Southporte obvinili z terorizmu a výroby ricínu

Londýn 29. októbra (TASR) — Osemnásťročný Axel Rudakubana, ktorý pri júlovom útoku nožom v anglickom meste Southport zabil tri dievčatá vo veku šesť až deväť rokov, bol po prehliadke svojho bytu okrem vraždy obvinený aj z prechovávania teroristického materiálu a výroby jedu ricínu. Informovali o tom v utorok agentúry Reuters a AP s odvolaním sa na políciu a prokuratúru.



Polícia uviedla, že ani po vznesení nových obvinení skutok, ktorý v Británii vyvolal násilnosti podnecované krajnou pravicou, neklasifikuje ako teroristický čin.



Podľa Sereny Kennedyovej, policajnej komisárky v grófstve Merseyside, sa na mieste činu v Southporte nenašiel žiadny ricín. Podľa doktora Renu Bindra z Úradu pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) neexistujú dôkazy o tom, že by s ricínom prišli do kontaktu obete, záchranári alebo verejnosť.



Kennedyová odmietla špekulácie šírené internetom, že polícia sa snaží utajiť pred verejnosťou fakty. "Netreba dokazovať motív vo veci, za ktorú bol Axel Rudakubana obvinený podľa zákona o terorizme. Aby bola vec vyhlásená za teroristický čin, musel by byť preukázaný motív," povedala.



Rudakubanu zatkli 29. júla krátko po útoku nožom na tanečnom podujatí pre deti venovanom tvorbe americkej speváčky Taylor Swiftovej. Okrem trojnásobnej vraždy bol obvinený aj z pokusu o vraždu ďalších ôsmich detí a dvoch dospelých, ako aj z držby bodnej zbrane.



V Southporte vypukli masové nepokoje po tom, čo sa na sociálnych sieťach rozšírila dezinformácia, že údajným vrahom je moslimský migrant. Ukázalo sa však, že útočník sa narodil v Cardiffe rodičom pochádzajúcim z Rwandy. Britské médiá informovali, že bol vychovaný ako kresťan.



Nepokoje sa však stihli rozšíriť do takmer celej Británie, pričom terčom útokov sa stali aj hotely, v ktorých boli ubytovaní žiadatelia o azyl, a mešity.



Westminsterský magistrátny súd v Londýne Rudakubanu v stredu oficiálne obviní z dvoch nových trestných činov.