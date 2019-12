Páchateľa útoku z Londýna pochovali v Kašmíre

Islamabad 6. decembra (TASR) - Páchateľa novembrového útoku nožom na jednom z londýnskych mostov, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia a traja utrpeli zranenia, pochovali v piatok v pakistanskej časti Kašmíru. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



V okolí mosta London Bridge útočil 28-ročný Usman Khan, ktorého krátko následne zastrelili zasahujúci policajti. K útoku z 29. novembra sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), ktorá označila Khana za svojho bojovníka.



Lekári podľa agentúry AP v piatok oznámili, že tri osoby, ktoré pri útoku utrpeli vážne zranenia, sa úspešne zotavujú a že ich už prepustili z nemocnice do domáceho ošetrenia.



Usmana Khana v tichosti pochovali v piatok v dedine Kadžlání ležiacej v odľahlej oblasti Pakistanom kontrolovanej časti rozdeleného regiónu Kašmír. Jeho telo niekoľko hodín predtým doviezlo z Británie lietadlo, ktoré pristálo v pakistanskej metropole Islamabad.



Miestne úrady prevoz tela ani konanie pohrebu oficiálne nepotvrdili.



Khana pred niekoľkými rokmi odsúdili v Británii za teroristickú trestnú činnosť. Vlani ho však po odpykaní časti väzenského trestu podmienečne prepustili.



Pri útoku z 29. novembra prišli o život dvaja absolventi univerzity v Cambridge Saskia Jonesová (23) a Jack Merritt (25). Khan ich napadol počas konferencie, ktorá sa konala v blízkosti London Bridge. Potom bežal na most, kde ho najprv premohli okoloidúci a potom zastrelili policajti.