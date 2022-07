Páchateľa výbuchu pri cirkevnom gymnáziu odsúdili na 13 rokov

Moskva 25. júla (TASR) - Mladík, ktorý vlani v decembri odpálil bombovú nálož pri vchode do pravoslávneho gymnázia v areáli ženského kláštora v Serpuchove, bol v pondelok odsúdený na 13 rokov väzenia a pokutu 200.000 rubľov (3375 eur). Informovala o tom BBC.



V dôsledku výbuchu bolo zranených 12 ľudí. Páchateľ útoku Vladislav Struženkov, ktorý toto pravoslávne gymnázium absolvoval v roku 2021, pri ňom utrpel vážne zranenie nohy.



Súd v Serpuchove ležiacom v Moskovskej oblasti uznal Struženkova za vinného z pokusu o vraždu, úmyselného poškodzovania majetku a nezákonnej výroby výbušnín a obchodovania s nimi.



Pred vynesením rozsudku súd informoval, že mladík plne priznal svoju vinu a jeho otec nahradil materiálnu škodu spôsobenú na telocvični gymnázia. Prokuratúra pre Struženkova žiadala trest 14 rokov odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom.



Struženkov svoj čin spáchal 13. decembra 2021 pri vchode do telocvične. K výbuchu došlo okolo 08.30 h - v čase, keď sa študenti a učitelia obvykle schádzajú na rannú modlitbu pred začiatkom vyučovania.



Do väzby ho vzali až koncom januára, pretože dovtedy bol hospitalizovaný v nemocnici.