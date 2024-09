Páchateľom streľby na strednej škole v Georgii je jej 14-ročný žiak

Prečítajte si aj: STREĽBA NA STREDNEJ ŠKOLE: Zomreli najmenej štyria ľudia

Washington 4. septembra (TASR) - Páchateľom streľby, ku ktorej došlo v stredu na strednej škole v americkom štáte Georgia, je 14-ročný žiak danej školy. Medzi štyrmi obeťami streľby sú dvaja žiaci a dvaja učitelia, informoval riaditeľ úradu pre vyšetrovanie štátu Georgia Chris Hosey. Ďalších asi 30 ľudí utrpelo zranenia, pričom deväť z nich previezli do nemocnice.Podľa agentúry AFP Hosey doplnil, že strelec je po zadržaní políciou vo väzbe. Bol obvinený z vraždy. Motív jeho činu nateraz nie je známy.Škola, kde sa streľba odohrala, sa nachádza v blízkosti mesta Winder, približne 70 kilometrov severovýchodne od Atlanty.O streľbe v škole bol informovaný aj prezident USA Joe Biden, ktorý vyjadril smútok za obeťami, ako i ľútosť v súvislosti s tým, žepovedal s odkazom na frekvenciu takýchto útokov v celej krajine.Streľby na školách sú v USA totiž pomerne častým javom. AFP pripomína, že približne tretina dospelých vlastní strelnú zbraň a regulácia držby zbraní je slabá.Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že väčšina voličov uprednostňuje prísnejšie kontroly používania a nákupu strelných zbraní, ale silná lobby vlastníkov zbraní je proti ďalším obmedzeniam a úrady opakovane nekonajú.Viceprezidentka USA Kamala Harrisová vo svojom prejave na predvolebnej akcii v štáte New Hampshire po streľbe v Georgii povedala, že je čas ukončiťHarrisovej republikánsky protikandidát v prezidentských voľbách Donald Trump uviedol, že páchateľom streľby boloZ databázy spravovanej agentúrou AP a denníkom USA Today v spolupráci s Northeastern University vyplýva, že do stredajšej streľby v Georgii došlo v USA počas tohto roka k 29 hromadným streľbám. O život pri nich prišlo najmenej 127 ľudí.Uvedené zdroje definujú hromadné streľby ako incidenty, pri ktorých prídu o život najmenej štyria ľudia, nezahŕňajúc páchateľa. Rovnakú definíciu používa aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).Podľa tejto metodológie výskumu sa minulý rok zapísal ako jeden z najtragickejších v dejinách USA, pokiaľ ide o počet prípadov hromadnej streľby a ich obetí: zaznamenali 42 takýchto incidentov s 217 obeťami.Online vedený web Gun Violence Archive (GVA) eviduje za tento rok v USA už 384 prípadov hromadnej streľby. Podľa GVA bolo tento rok pri násilnostiach so strelnými zbraňami v USA zabitých už najmenej 11.557 ľudí, doplnila AP.