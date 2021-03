Páchateľom útoku na juhu Švédska je mladý Afganec

Oslo 4. marca (TASR) - Páchateľom stredajšieho útoku na juhu Švédska, počas ktorého bolo zranených sedem osôb, je údajne 22-ročný Afganec, ktorý do škandinávskej krajiny pricestoval v roku 2018. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na švédske médiá.



Švédska polícia vyšetruje prípad muža v meste Vetlanda ako "pokus o vraždu" s "možným teroristickým motívom", napísal vo štvrtok švédsky portál The Local. Na vyšetrovaní polícia spolupracuje aj so Švédskou bezpečnostnou službou (SÄPO).



Podozrivý muž býval v spomínanej oblasti a i keď polícii nebol neznámy, v minulosti sa dopustil len menej závažných trestných činov, napríklad užívania malého množstva marihuany, píše AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Správy médií o národnosti páchateľa policajti nateraz nepotvrdili, píše AFP. Polícia však svojom vyhlásení zo štvrtkového rána upravila počet zranených z pôvodných osem na sedem ľudí, píše AFP.



Tri zo zranených osôb sa po útoku nachádzali v ohrození života, momentálne sú však v stabilizovanom stave, priblížil The Local. Dvaja ďalší ľudia utŕžili vážne zranenia. Páchateľ útočil "ostrým predmetom", údajne sekerou, napísala ešte v stredu agentúra AP.



Útočníka previezli v stredu do nemocnice po tom, čo ho policajti postrelili do nohy. Policajtom sa v noci na štvrtok podarilo páchateľa vypočuť a podrobnejšie informácie o útoku majú oznámiť na tlačovej konferencii vo štvrtok popoludní, píše švédsky portál s odvolaním sa na miestnu políciu.