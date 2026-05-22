Pacient s ebolou v Nemecku je zoslabnutý, nie je v kritickom stave
Berlín 22. mája (TASR) - Americký lekár, ktorý sa nakazil ebolou v Konžskej demokratickej republike (KDR), je „veľmi zoslabnutý“, avšak nie je v kritickom stave. V piatok o tom informovala nemocnica v nemeckej metropole Berlín, v ktorej je hospitalizovaný. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Jeho manželka a štyri deti sú v karanténe v tom istom zdravotníckom zariadení. Nemajú žiadne príznaky a ich testy na ebolu boli negatívne, uviedla berlínska nemocnica Charité.
Lekárskeho misionára Petra Stafforda začiatkom tohto týždňa letecky previezli z KDR na liečbu do Nemecka po tom, čo sa nakazil počas smrtiacej epidémie eboly v tejto krajine. Lekár, u ktorého testy potvrdili kmeň vírusu eboly s názvom Bundibugyo, „vykazuje jasné príznaky a je veľmi zoslabnutý“, uviedla nemocnica.
Momentálne však „nie je v kritickom stave a v súčasnosti nevyžaduje opatrenia intenzívnej starostlivosti ani podporu orgánov,“ dodalo zariadenie s tým, že pacient zostáva pod prísnym dohľadom. Jeho rodina sa nachádza v oddelených priestoroch, môže ho však vidieť cez sklenenú stenu a komunikovať s ním pomocou interkomu.
Nemecko súhlasilo s prijatím Stafforda na liečbu na základe žiadosti Spojených štátov, pripomína AFP. Kresťanská misionárska organizácia Serge uviedla, že Stafford žil v KDR spolu so svojou manželkou, ktorá je takisto lekárkou, a ich štyrmi malými deťmi.
