Pacient s príznakmi hantavírusu mal negatívny test na toto ochorenie
Washington 14. mája (TASR) - Pacient, ktorý mal mierne príznaky hantavírusu a bol umiestnený v dekontaminačnej jednotke v štáte Georgia, mal negatívny test na toto ochorenie, uviedlo v stredu americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Ide o jednu z 18 osôb, ktoré sú monitorované v zdravotníckych zariadeniach v USA po tom, ako boli evakuované z výletnej lode MV Hondius, ktorá bola miestom výskytu tohto vírusu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
CDC zároveň upresnilo, že iný pacient, u ktorého sa predtým uvádzal „mierne pozitívny“ výsledok na hantavírus, čaká na výsledky ďalšieho testu. „Počiatočný test, ktorý sme dostali, bol zo zahraničia a jeho výsledky neboli jednoznačné, preto práve prebieha ďalšie testovanie,“ uviedol David Fitter, koordinátor CDC. Dodal, že výsledky očakávajú približne do jedného dňa.
Tento pacient sa nachádza v dekontaminačnej jednotke Zdravotníckeho centra Univerzity v Nebraske, ktoré má špecializované zariadenia pre osoby potenciálne vystavené vysoko nebezpečným infekčným chorobám. Na rovnakom pracovisku je v karanténe aj ďalších 15 ľudí bez príznakov.
Pacient s miernymi príznakmi v Univerzitnej nemocnici Emory v Georgii, u ktorého test na variant vírusu s kmeňom Andes (jediný preukázateľne prenášaný z človeka na človeka, pozn. TASR) vyšiel negatívne a podľa zdravotníkov bude naďalej sledovaný.
V niekoľkých ďalších amerických štátoch zároveň sledujú osoby, ktoré predtým opustili výletnú loď alebo mohli byť potenciálne vystavené nákaze.
Zatiaľ celosvetovo zomreli traja ľudia a potvrdených bolo sedem prípadov nákazy hantavírusom. Infekcia je zvyčajne spájaná s hlodavcami. Zdravotnícke úrady opakovane zdôrazňujú, že riziko pre verejné zdravie je v tejto súvislosti nízke.
