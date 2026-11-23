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Pacient údajne podpálil posteľ v nemocnici, zranenia utrpelo 15 ľudí
Hasiči požiar uhasili, dym sa však rozšíril do ďalších častí budovy, čo si vyžiadalo evakuáciu časti nemocnice.
Autor TASR
Berlín 23. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje podozrenie na úmyselné založenie požiaru v nemocnici v nemeckom Berlíne. Pri incidente v nedeľu večer utrpelo ľahšie zranenia 15 ľudí, píše TASR podľa agentúry DPA.
Podľa policajného hovorcu vyšetrovatelia predpokladajú, že pacient podpálil posteľ v izbe na prvom poschodí nemocničnej budovy vo štvrti Lichtenberg na východe Berlína.
Hasiči požiar uhasili, dym sa však rozšíril do ďalších častí budovy, čo si vyžiadalo evakuáciu časti nemocnice.
Podľa policajného hovorcu vyšetrovatelia predpokladajú, že pacient podpálil posteľ v izbe na prvom poschodí nemocničnej budovy vo štvrti Lichtenberg na východe Berlína.
Hasiči požiar uhasili, dym sa však rozšíril do ďalších častí budovy, čo si vyžiadalo evakuáciu časti nemocnice.