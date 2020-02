Pacienti Na Bulovke sa presunú, budú môcť opustiť izby a mať návštevy

Praha 5. februára (TASR) - Českí pacienti, ktorí sa tento týždeň vrátili z Číny a boli umiestnení do karantény v pražskej Nemocnici Na Bulovke, budú presunutí na prázdne oddelenie a lekári im umožnia opustiť izby. V stredu to uviedol portál Novinky.cz s odvolaním sa na lekárov.



Na brífingu s novinármi to oznámili lekári z kliniky infekčných, parazitárnych a tropických ochorení Nemocnice na Bulovke a vedúca protiepidemického odboru pražskej hygienickej stanice Zdeňka Jágrová.



Lekárka Kristýna Herrmannová povedala, že skupina pacientov privezená z Číny bude z prísnej izolácie presunutá na prázdne oddelenie, aby sa mohli voľne pohybovať po chodbách a nemuseli byť uzavretí v izbách, čo je pre nich v rámci karantény najväčšie obmedzenie. V obmedzenej miere im lekári povolia aj návštevy.



Pri bližšom kontakte pacienti používajú respirátory.



Pacienti si teraz dvakrát denne merajú teplotu. V karanténe zostanú 14 dní, počas ktorých sú sledovaní, či sa u nich neobjavia niektoré príznaky nákazy koronavírusom. Ak sa príznaky neobjavia, po prepustení z nemocnice už nie je nutné týchto ľudí znovu testovať.



Podľa Herrmannovej v Česku zatiaľ testovali 49 osôb a u nikoho sa infekcia koronavírusom nepotvrdila. Hygienici napriek tomu očakávajú, že sa do ČR vírus "zavlečie", ako uviedla vedúca hygienickej stanice Jágrová. Podľa nej už preto prijali opatrenia, aby bol prípadný pacient izolovaný a jeho okolie chránené. Poznamenala tiež, že o koronavíruse je zatiaľ veľmi málo poznatkov.



Úmrtnosť na súčasný nový koronavírus 2019-nCoV je oproti koronavírusom SARS a MERS nižšia - 2,2 percenta. Pri chrípke je úmrtnosť okolo 1,6 až 1,8 percenta.



Nový koronavírus sa začal šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan, kde sa nákaza ďalej rozmáha. Podľa stredajších údajov je v Číne infikovaných vyše 24.000 osôb a približne 500 zomrelo, pripomenul portál Novinky.cz.



Lekári znovu zdôraznili, že základným opatrením je dodržiavanie hygienických návykov ako pri chrípkových epidémiách - tá tohtoročná už v Česku prebieha a na budúci týždeň očakávajú zvýšené počty chorých.



Najviac ohrození sú starší ľudia a ľudia s chronickými chorobami.