Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. september 2025Meniny má Olympia
< sekcia Zahraničie

Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku liekov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň.

Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Pacienti v EÚ budú pravdepodobne aj naďalej čeliť nedostatku životne dôležitých liekov. Napriek protiopatreniam pretrváva riziko, že niektoré lieky vrátane bežných antibiotík nebudú v určitých obdobiach dostupné, varoval v stredu Európsky dvor audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň. Podľa správy audítorov štáty zaznamenali v období od januára 2022 do októbra 2024 kritický nedostatok 136 liekov. Zástupca EDA Klaus-Heiner Lehne vyzval na hľadanie účinných riešení tohto problému. Zdôraznil tiež, že v prípade bežných liekov proti bolesti, ako je paracetamol a ibuprofén, je EÚ úplne závislá od Ázie.

Jednou z hlavných príčin nedostatku je podľa audítorov slabosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho je vnútorný trh Únie s liekmi fragmentovaný a voľný obchod je obmedzený. Európska komisia, ktorá je zodpovedná za legislatívne návrhy v bloku, uznala výzvu audítorov na posilnenie rámca EÚ. Komisia vyjadrila nádej, že navrhovanú legislatíva na boj proti nedostatku liekov čoskoro schvália členské štáty aj Európsky parlament.
.

Neprehliadnite

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to