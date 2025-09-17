< sekcia Zahraničie
Pacienti v EÚ budú pravdepodobne naďalej čeliť nedostatku liekov
Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň.
Autor TASR
Brusel 17. septembra (TASR) - Pacienti v EÚ budú pravdepodobne aj naďalej čeliť nedostatku životne dôležitých liekov. Napriek protiopatreniam pretrváva riziko, že niektoré lieky vrátane bežných antibiotík nebudú v určitých obdobiach dostupné, varoval v stredu Európsky dvor audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň. Podľa správy audítorov štáty zaznamenali v období od januára 2022 do októbra 2024 kritický nedostatok 136 liekov. Zástupca EDA Klaus-Heiner Lehne vyzval na hľadanie účinných riešení tohto problému. Zdôraznil tiež, že v prípade bežných liekov proti bolesti, ako je paracetamol a ibuprofén, je EÚ úplne závislá od Ázie.
Jednou z hlavných príčin nedostatku je podľa audítorov slabosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho je vnútorný trh Únie s liekmi fragmentovaný a voľný obchod je obmedzený. Európska komisia, ktorá je zodpovedná za legislatívne návrhy v bloku, uznala výzvu audítorov na posilnenie rámca EÚ. Komisia vyjadrila nádej, že navrhovanú legislatíva na boj proti nedostatku liekov čoskoro schvália členské štáty aj Európsky parlament.
Počet prípadov nedostatku liekov hlásených členskými štátmi EÚ dosiahol v rokoch 2023 a 2024 rekordnú úroveň. Podľa správy audítorov štáty zaznamenali v období od januára 2022 do októbra 2024 kritický nedostatok 136 liekov. Zástupca EDA Klaus-Heiner Lehne vyzval na hľadanie účinných riešení tohto problému. Zdôraznil tiež, že v prípade bežných liekov proti bolesti, ako je paracetamol a ibuprofén, je EÚ úplne závislá od Ázie.
Jednou z hlavných príčin nedostatku je podľa audítorov slabosť dodávateľských reťazcov. Okrem toho je vnútorný trh Únie s liekmi fragmentovaný a voľný obchod je obmedzený. Európska komisia, ktorá je zodpovedná za legislatívne návrhy v bloku, uznala výzvu audítorov na posilnenie rámca EÚ. Komisia vyjadrila nádej, že navrhovanú legislatíva na boj proti nedostatku liekov čoskoro schvália členské štáty aj Európsky parlament.