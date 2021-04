Pacientka po covide prijala transplantáty pľúc od žijúcich darcov

Tokio 9. apríla (TASR) - Lekári v Japonsku vo štvrtok oznámili, že úspešne vykonali celosvetovo prvú transplantáciu pľúcneho tkaniva od žijúcich darcov pacientke so závažným poškodením pľúc spôsobeným ochorením COVID-19. Informáciu priniesla v piatok tlačová agentúra AP.



Pacientka, identifikovaná iba ako žena zo západojaponského regiónu Kansai, sa zotavuje po stredajšej takmer 11-hodinovej operácii, uviedla vo vyhlásení Univerzitná nemocnice v Kjóte. Dodala, že ženin manžel a syn, ktorí darovali časti svojich pľúc, sú takisto v stabilizovanom stave.



Univerzita napísala, že takáto transplantácia pľúcneho tkaniva od žijúcich darcov osobe s poškodením pľúc po covide je prvou na svete. Transplantácie od mozgovo mŕtvych darcov v Japonsku sú stále zriedkavé a žijúci darcovia sú pokladaní za realistickejšiu možnosť pre pacientov.



"Ukázali sme, že teraz tu máme možnosť transplantácií pľúc (od žijúcich darcov)," povedal na tlačovej konferencii doktor Hiroši Date, hrudníkový chirurg v nemocnici, ktorý operáciu viedol. "Myslím si, že toto je liečba, ktorá dáva nádej pacientom s vážnym poškodením pľúc spôsobeným covidom," dodal.



Univerzita v Kjóte uviedla, že v USA, Európe a Číne vykonali desiatky transplantácií časti pľúc, odobratých mozgovo mŕtvym darcom a voperovaných pacientom s poškodením pľúc súvisiacim s covidom.



Žena sa nakazila koronavírusom koncom minulého roka a vyvinuli sa u nej ťažkosti s dýchaním, ktoré sa rýchlo zhoršovali. V inej nemocnici ju napojili na prístroj udržiavajúci život, ktorý vyše tri mesiace pracoval ako umelé pľúca. Žena mala v tom čase svoje pľúca už ťažko poškodené.



A hoci neskôr už nemala v tele koronavírus, jej pľúca nefungovali a neboli ani liečiteľné. Jedinou jej šancou, aby žila, bolo prijať pľúcny transplantát, vysvetlila univerzita.



Jej manžel a syn dobrovoľne darovali časti svojich pľúc a operáciu urobil na univerzite v Kjóte 30-členný tím vedený doktorom Datem. Manžel venoval časť ľavej strany pľúc a syn daroval časť pravej strany pľúc.



Žena podľa očakávania opustí nemocnicu do približne dvoch mesiacov a k normálnemu životu sa vráti do troch mesiacov, doplnila nemocnica.