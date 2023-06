Pacientovi na Srí Lanke vybrali najväčší obličkový kameň na svete

Kolombo 14. júna 2023 (TASR) – Najväčší obličkový kameň na svete sa podarilo odstrániť vojenským lekárom z tela 62-ročného veterána na Srí Lanke. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Kameň odstránili 1. júna, vážil 801 gramov a na dĺžku meral 13,37 centimetra. Hmotnosť priemernej obličky je u mužov päťnásobne nižšia, dĺžka je zvyčajne 10 až 12 centimetrov. Pacientom bol bývalý seržant Canius Coonge, uviedla v stredu vo vyhlásení srílanská armáda.



Coonge pre miestnu televíziu Swarnavahini vyhlásil, že od roku 2020 trpel bolesťami brucha a liečil sa orálne podávanými liekmi, no liečba nezabrala. "Po vyšetreniach mi povedali, aby som sa nechal operovať. Teraz sa už cítim dobre," uviedol Coonge.



Podľa Guinessovej knihy rekordov (GKR) prekonal prípad zo Srí Lanky predchádzajúceho držiteľa svetového rekordu, ktorým bol pacient z Pakistanu. Jeho obličkový kameň vážil 620 gramov. Úrady prípad zverejnili po jeho oficiálnom potvrdení predstaviteľmi GKR.



"Pre nás je najdôležitejšie to, že oblička aj napriek takému veľkému kameňu funguje normálne," vyjadril sa armádny chirurg K. Sutharšan.



Obličkové kamene vznikajú, keď sa minerály a soli z krvi usadzujú a kryštalizujú v obličkách. Vypudenie kameňov močovou rúrou môže spôsobovať neznesiteľnú bolesť, prípadne môžu byť príliš veľké na to, aby sa z tela dostali prirodzenou cestou, preto je niekedy na ich odstránenie potrebný chirurgický zákrok.