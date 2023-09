Autobus sa zrútil do rokliny: Nehoda si vyžiadala najmenej dve obete

Podgorica 19. septembra (TASR) — Dve obete a deväť vážne zranených si vyžiadala nehoda autobusu, ktorý sa v utorok v Čiernej hore zrútil do rokliny, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Miestne médiá informovali, že nehoda sa stala na ceste spájajúcej mesto Budva ležiace na pobreží Jadranského mora s Cetinje nachádzajúcom sa v hornatom vnútrozemí.



V autobuse sa v čase nehody viezlo približne 30 cestujúcich. So zatiaľ neznámych príčin zišiel okolo poludnia na strmom úseku z vozovky a zrútil sa do rokliny hlbokej asi 15 metrov. Zábery z miesta nehody zachytávajú záchranárov, ako sa snažia dostať k vraku zavesení na oceľovom lane.



Prokurátorka Andjela Radovanovičová novinárov informovala, že na mieste nehody zahynul jeden britský občan a jedna zatiaľ neidentifikovaná žena.



Polícia vo vyhlásení na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter uviedla, že zranení boli prevezení do mesta Cetinje. Vážne zranených neskôr transportovali do nemocnice v čiernohorskej metropole Podgorica.