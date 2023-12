Pád autobusu do rokliny na Filipínach neprežilo najmenej 28 ľudí

Manila 5. decembra (TASR) – Najmenej 28 ľudí neprežilo v utorok pád autobusu do rokliny na Filipínach. Miesto nehody guvernérka provincie Atique nazvala "zákruta smrti". TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Na mieste ešte stále prebiehajú záchranné práce," vyhlásila počas televízneho rozhovoru guvernérka Rhodora Cadiaoová. "Presný počet obetí zatiaľ nepoznáme," dodala. V čase nehody bolo v autobuse 53 ľudí. Bezprostredne po havárii zahynulo 25 osôb, traja ľudia zomreli po prevoze do nemocnice.



Nehoda sa odohrala neďaleko mesta Hamtic v hornatej provincii Atique južne od filipínskeho hlavného mesta Manila. Jeden z cestujúcich uviedol, že vodič autobus skontroloval, no pri prejazde zákrutou nad ním stratil kontrolu.



Guvernérka Cadiaoová označila nehodu za "tragickú katastrofu" mieste nehody nie je chránené betónovou zábranou.



"Toto miesto je známe ako zákruta smrti. Došlo tu už k mnohým nehodám," dodala guvernérka. Informovala aj príslušné ministerstvo, ktoré preskúma, či haváriu nespôsobila aj zlá konštrukcia cesty.