Pád detí z vyhliadkovej plošiny v Děčíne malo spôsobiť jej preťaženie

Markvartice 4. augusta (TASR) — Značné preťaženie bolo dôvodom štvrtkového pádu ôsmich detí z drevenej vyhliadkovej plošiny v českej obci Markvartice v okrese Děčín. Vyplýva to z predbežných zistení polície, ktorá prípad preveruje ako ťažké ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, informuje TASR na základe piatkovej správy servera Novinky.cz.



O pravdepodobnej príčine nešťastia v piatok informoval námestník starostu spomenutej obce Libor Kunte. "Na plošine bolo v dobe havárie 15 detí. Plošina je na základe pravidiel používania, umiestnených blízko rozhľadne, určená pre štyri dospelé osoby," uviedol Kunte na sociálnej sieti Twitter s odkazom na informácie od polície.



Vyšetrovanie udalosti potvrdila aj policajná hovorkyňa Eliška Kubíčková. "Děčínski kriminalisti ešte vo večerných hodinách uskutočnili prehliadku miesta. Vo veci sú začaté úkony trestného konania pre trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví z nedbalosti," uviedla hovorkyňa na webovej stránke.



Skupina výletníkov sa spolu s mladistvým praktikantom vo štvrtok večer zrútila z plošiny z výšky niekoľkých metrov. Dve deti s podozrením na ťažké zranenia vrtuľníkmi prepravili do Prahy, dvoch ďalších ťažko zranených previezli do Ústí nad Labem. Štyri deti so stredne ťažkými zraneniami skončili v děčínskej nemocnici.