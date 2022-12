Pád do ľadovej vody v Británii neprežili štyria chlapci

Londýn 14. decembra (TASR) - Všetci štyria chlapci vo veku šesť až 11 rokov, pod ktorými sa prelomil ľad na jazere neďaleko Birminghamu v strednom Anglicku, zomreli. Štvrtý, najmladší, následkom podľahol v nemocnici, uviedla v stredu tamojšia polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Chlapci utrpeli zástavu srdca po páde do ľadovej vody jazera Babbs Mill v parku v mestečku Solihull ešte v nedeľu popoludní. Polícia oznámila úmrtie troch starších chlapcov v pondelok, pričom najmladší z nich svoj boj o život prehral v stredu.



K incidentu došlo po tom, čo Britániu cez víkend zasiahol silný mráz a sneženie, pričom teploty klesli na mínus desať stupňov Celzia, čo výrazne narušilo dopravu. Britská meteorologická služba vydala niekoľko varovaní v súvislosti so snehom, hmlou a mrazom, uviedla však, že takéto počasie nie je pre december nezvyčajné.



Svedkovia uviedli, že v čase nehody sa na jazere hralo viacero detí. Jeden z chlapcov údajne vošiel do vody preto, aby sa pokúsil zachrániť ostatných, píše AFP.