PÁD DO ROKLINY: Nehoda autobusu si vyžiadala najmenej 25 obetí

Lima 30. apríla (TASR) - Najmenej 25 ľudí zahynulo a viac než desať ďalších utrpelo v pondelok zranenia po tom, čo sa autobus z horskej cesty zrútil do rokliny na severe Peru. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podľa miestnych predstaviteľov k nehode došlo v andskom regióne Cajamarca, kde "autobus spadol do priepasti" hlbokej približne 200 metrov. Viezlo sa v ňom viac než 50 pasažierov a viacerých cestujúcich strhla voda v rieke, dodal miestny predstaviteľ Jaime Herrera.



Na miesto nehody prišli záchranári i hasiči a zranených pasažierov evakuovali do nemocnice.



Okres Celendin vyhlásil dvojdňový smútok. Množstvo príbuzných sa plačúc zhromaždilo pri policajnej stanici blízko miesta nešťastia a čakalo na správy o svojich blízkych. Úrady vyšetrujú, či autobus bol vo vhodnom technickom stave pre jazdu.



Na peruánskych cestách sú časté nehody v dôsledku veľkej rýchlosti alebo nekvalitných ciest, nedostatočného značenia a nedodržiavania pravidiel. Vlani krajina zaznamenala viac než 3100 úmrtí pri dopravných nehodách.