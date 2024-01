PÁD LANOVKY V TIROLSKU: V Rakúsku hlásia štyroch zranených

St. Pölten/Innsbruck 9. januára (TASR) - Maďarský občan prišiel v pondelok popoludní o život v stredisku Hochkar v spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia v utorok pri páde lanovky v Tirolsku. TASR správu prevzala z agentúry APA.



Miestna polícia uviedla, že muž vo veku 68 rokov sa v pondelok popoludní pohyboval v okolí obce Göstling an der Ybbs a údajne si zložil lyže, aby sa dostal cez zalesnený terén. Následne sa zrútil zo skalnej steny. Jeho syn v pondelok približne o 18.00 h upozornil horskú službu, ktorá našla muža bez známok života v lese.



Kabína lanovky so štyrmi osobami sa zrútila v utorok predpoludním v lyžiarskom stredisku Hochoetz v spolkovej krajine Tirolsko. Podľa predbežných informácií je na príčine spadnutý strom, ktorý zasiahol nosné lano lanovky.



Zranených vrtuľníkom previezli do nemocnice, ich totožnosť a rozsah zranení však nie sú známe. Michaela Burgerová zo spoločnosti Bergbahnen Hochoetz, ktorá lanovku prevádzkuje uviedla, že úrady príčiny nešťastia vyšetrujú.