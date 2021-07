Pád lietadla na Kamčatke zapríčinila chyba posádky

Moskva 16. júla (TASR) - Príčinou minulotýždňového pádu lietadla Antonov An-26 na Kamčatskom polostrove na ruskom Ďalekom východe bola chyba posádky. Podľa správy ruskej Federálnej agentúry pre leteckú dopravu k pádu došlo v dôsledku nesprávne vykonaného manévru pri pristávaní. V piatok o tom informoval portál Meduza.io s odvolaním sa na denník Kommersant.



Pristávacia plocha na letisku v meste Palana, kam lietadlo smerovalo, sa nachádza v horskej oblasti. Na to, aby lietalo mohlo pristáť, muselo preletieť okolo letiska a následne sa otočiť nad morom a vrátiť sa späť. Posádka lietadla sa však pri vykonávaní manévru odklonila od kurzu, o čom ju informovala aj samotná dispečerka letiska, a to ešte pred tým, ako sa snažili o otočenie nad morom. Dispečerka posádku varovala a zakázala jej klesať. Piloti však varovanie dispečerky odignorovali a zanedlho lietadlo narazilo do hory vo vzdialenosti 11 kilometrov od letiska.



Jeden z účastníkov vyšetrovania leteckej nehody pre denník Kommersant uviedol, že piloti sa očividne "stratili" v priestore a ignorovali údaje z palubných prístrojov, ako aj varovanie dispečerky.



"Nemôžem nájsť ako tak rozumné odôvodnenie takého konania posádky," uviedol účastník vyšetrovania.



Konanie posádky by mohla ozrejmiť nahrávka z magnetofónu, ktorá mala zachytávať rozhovory pilotov v kabíne. Tú sa však nájsť zatiaľ nepodarilo.



Ruská Federálna agentúra pre leteckú dopravu však v správe poukazuje aj na ďalšiu nehodu lietadla na Kamčatke z roku 2012, po ktorej v krvi pilotov objavili prítomnosť alkoholu.



Lietadlo An-26 odštartovalo z hlavného mesta Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij na juhu polostrova a smerovalo do mesta Palana. Haváriu lietadla miestnych aerolínií Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise neprežil nikto z 22 osôb a šiestich členov posádky. Medzi cestujúcimi bola aj starostka Palany Oľga Mochirevová.