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Pád lietadla pri obľúbenom letovisku: Hlásia obete
Stroj sa po náraze prelomil na polovicu.
Autor TASR
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Záhreb/Medulin 4. júna (TASR) - Štyria ľudia zahynuli vo štvrtok po páde malého lietadla neďaleko obľúbeného prímorského letoviska Medulin na južnom cípe polostrova Istria v Chorvátsku. Dve osoby sú stále nezvestné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu Večernji.hr.
Istrijská polícia prijala hlásenie o páde lietadla menších rozmerov v oblasti Medulinu o 11.25 h. Na miesto boli okamžite vyslané jednotky záchranárov, hasičov i polície, uviedol policajný hovorca Alen Pačič. Ten potvrdil, že došlo k niekoľkým obetiam na životoch.
Podľa neoficiálnych informácií portálu 24sata zahynuli dovedna štyria ľudia. Všetci sa nachádzali na palube malého lietadla smerujúceho na mesto Pula. Stroj sa však z doposiaľ neznámych príčin zrútil do neobývanej oblasti na administratívnej línii medzi mestom Pula a okresom Medulin. Po dvoch osobách sa podľa chorvátskych médií stále pátra.
V Meduline sa nachádza športové letisko a podľa vyjadrení pilota Nijaza Deliča mal stroj pristáť práve na spomínanom letisku.
Pilot, ktorý lietadlo riadil, bol podľa médií skúsený, z doposiaľ neznámych dôvodov však pred haváriou uskutočnil špirálovitý manéver, po ktorom sa lietadlo strmhlav zrútilo.
Médiá priniesli informácie, podľa ktorých lietadlo priletelo z Rakúska a let nebol nahlásený, píše Večernji. Podľa niektorých správ bolo lietadlo z Nemecka.
Stroj sa po náraze prelomil na polovicu, dodáva portál.
Istrijská polícia prijala hlásenie o páde lietadla menších rozmerov v oblasti Medulinu o 11.25 h. Na miesto boli okamžite vyslané jednotky záchranárov, hasičov i polície, uviedol policajný hovorca Alen Pačič. Ten potvrdil, že došlo k niekoľkým obetiam na životoch.
Podľa neoficiálnych informácií portálu 24sata zahynuli dovedna štyria ľudia. Všetci sa nachádzali na palube malého lietadla smerujúceho na mesto Pula. Stroj sa však z doposiaľ neznámych príčin zrútil do neobývanej oblasti na administratívnej línii medzi mestom Pula a okresom Medulin. Po dvoch osobách sa podľa chorvátskych médií stále pátra.
V Meduline sa nachádza športové letisko a podľa vyjadrení pilota Nijaza Deliča mal stroj pristáť práve na spomínanom letisku.
Pilot, ktorý lietadlo riadil, bol podľa médií skúsený, z doposiaľ neznámych dôvodov však pred haváriou uskutočnil špirálovitý manéver, po ktorom sa lietadlo strmhlav zrútilo.
Médiá priniesli informácie, podľa ktorých lietadlo priletelo z Rakúska a let nebol nahlásený, píše Večernji. Podľa niektorých správ bolo lietadlo z Nemecka.
Stroj sa po náraze prelomil na polovicu, dodáva portál.