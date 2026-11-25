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PÁD LIETADLA: Zahynulo všetkých šesť ľudí na palube vrátane dvoch detí
Záchranári po skupine pátrali niekoľko hodín a spočiatku našli iba tri záchranné vesty, záchranný čln a kabínu lietadla plávajúcu na vode, uviedol Ros.
Autor TASR
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Washington 25. novembra (TASR) - Neďaleko pobrežia amerického štátu Mississippi havarovalo v utorok lietadlo. Pri nehode zahynulo všetkých šesť ľudí na palube vrátane dvoch detí, informovala pobrežná stráž USA. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.
Lietadlo typu Cessna 210 sa zrútilo v Mexickom zálive medzi mestom Pascagoula a ostrovom Horn. Hovorca pobrežnej stráže Juan Ros potvrdil, že na palube sa nachádzalo šesť osôb - štyria dospelí a dvaja chlapci vo veku osem a desať rokov.
Záchranári po skupine pátrali niekoľko hodín a spočiatku našli iba tri záchranné vesty, záchranný čln a kabínu lietadla plávajúcu na vode, uviedol Ros. Ich telá následne objavili potápači.
Podľa webovej stránky na sledovanie letov FlightAware smerovalo lietadlo z New Orleans v štáte Louisiana do Fort Myers na Floride.
Nehodu budú vyšetrovať Federálny úrad pre letectvo (FAA) a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB), potvrdila agentúra AP.
Lietadlo typu Cessna 210 sa zrútilo v Mexickom zálive medzi mestom Pascagoula a ostrovom Horn. Hovorca pobrežnej stráže Juan Ros potvrdil, že na palube sa nachádzalo šesť osôb - štyria dospelí a dvaja chlapci vo veku osem a desať rokov.
Záchranári po skupine pátrali niekoľko hodín a spočiatku našli iba tri záchranné vesty, záchranný čln a kabínu lietadla plávajúcu na vode, uviedol Ros. Ich telá následne objavili potápači.
Podľa webovej stránky na sledovanie letov FlightAware smerovalo lietadlo z New Orleans v štáte Louisiana do Fort Myers na Floride.
Nehodu budú vyšetrovať Federálny úrad pre letectvo (FAA) a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB), potvrdila agentúra AP.