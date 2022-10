Pád stíhačky na bytovku v Rusku si vyžiadal najmenej tri obete

Moskva 17. októbra (TASR) - Najmenej troch mŕtvych a 19 zranených si vyžiadala pondelková havária ruského bojového lietadla, ktoré sa zrútilo do obytnej oblasti ruského prístavného mesta Jejsk ležiaceho na pobreží Azovského mora. Havária spôsobila rozsiahly požiar, ktorý pohltil deväťpodlažný bytový dom. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Nadzvukový stíhací bombardér typu Su-34 sa zrútil po tom, ako krátko po štarte na cvičný let z vojenského letiska Južného vojenského okruhu začal horieť jeden z jeho motorov. Obom pilotom sa podarilo katapultovať.



V poškodenom bytovom dome žije podľa úradov asi 600 ľudí. Okolo 100 z nich bolo evakuovaných a budú umiestnení v penziónoch, informuje agentúra TASS.



Mohutný požiar, ktorý vypukol na mieste dopadu stroja, zasiahol najmenej 17 bytov. V ústrednej nemocnici je pripravených osem operačných sál.



Kremeľ uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin bol o havárii informovaný a nariadil ministrom zdravotníctva a mimoriadnych situácií, aby spolu s miestnymi predstaviteľmi prišli na miesto nešťastia.



Na videách, ktoré boli zverejnené na ruských sociálnych sieťach, je podľa AP vidieť mohutný požiar, ktorý pohltil bytovku. Počuť bolo aj niekoľko explózií, pravdepodobne munície na palube stíhačky.



Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko na sociálnej sieti Twitter uviedol, že bombardér prevážal muníciu. "Ruské zbrane spadli na hlavy Rusov, keď boli na ceste zabíjať Ukrajincov. Podnieti ich to myslieť a protestovať proti vojne?" napísal. Britský denník The Guardian pripomína, že tvrdenia o munícii nebolo možné bezprostredne overiť.



Jejsk má 90.000 obyvateľov a nachádza sa tam veľká ruská vojenská základňa. Nadzvukový stíhací bombardér typu Su-34 sa vo veľkom využíval vo vojne v Sýrii i v bojoch na Ukrajine.



Pondelkový incident je v poradí už desiatou zaznamenanou haváriou ruského vojenského lietadla mimo boja od konca februára, keď Moskva spustila inváziu na Ukrajinu.