Pád vrtuľníka na ostrove Wight si vyžiadal tri obete
Autor TASR
Londýn 25. augusta (TASR) - Na britskom ostrove Wight sa v blízkosti mesta Ventnor v pondelok zrútil vrtuľník so štyrmi ľuďmi na palube, ktorí absolvovali letecký výcvik. Traja pri havárii zahynuli a jednu obeť s vážnymi poraneniami previezli do nemocnice, TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters a televízie Sky News.
Podľa polície v grófstve Hampshire boli záchranári privolaní okolo 9.20 h miestneho času (10.20 h SELČ). Spoločnosť Northumbria Helicopters ako prevádzkovateľ vrtuľníka G-OCLV informovala, že odletel z neďalekého letiska Sandown o 9.00 h miestneho času.
Sky News s odvolaním sa na redaktora portálu Island Echo Darrena Toogooda uviedla, že vrtuľník spadol na „veľmi frekventovanej ceste“. Novinár dodal, že do nehody zrejme neboli zapojené žiadne vozidlá.
Jedna zo svedkýň incidentu pre tamojšie médiá uviedla, že videla vrtuľník „krúžiť“ predtým, ako narazil do živého plotu.
Polícia cestu uzavrela a zablokovala a ľudí vyzvala, aby sa tejto oblasti vyhli. Spoločnosť Northumbria Helicopters vyhlásila, že „plne spolupracuje s orgánmi vyšetrujúcimi tento incident“.
