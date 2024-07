Padajúci konár zabil muža v Stredočeskom kraji

Bobnice 7. júla (TASR) - V českej obci Bobnice v Stredočeskom kraji zahynul v sobotu muž, na ktorého počas silných búrok spadol konár zo stromu. Padajúci strom v dôsledku nepriaznivého počasia zranil aj dvoch ľudí v Prahe. TASR informuje podľa agentúry DPA a webových portálov Blesk a ČT24.



Konár stromu spadol na 57-ročného muža, ktorý zraneniam podľahol, potvrdil pre portál Blesk hovorca tamojších záchranárov Marek Hylebrant.



Strom spadol v sobotu aj na dvoch ľudí v Prahe. Muž utrpel vážne mnohopočetné poranenia vrátane vážneho poranenia hlavy. Záchranári ho uviedli do umelého spánku a previezli do nemocnice. Mladá žena utrpela ľahké zranenia a šok, informovala miestna záchranná služba.



Na festivale v českej Jihlave sa zas pri tlačenici v noci na nedeľu zranilo niekoľko ľudí. Zranenia účastníkov festivalu však podľa ČT24 nie sú vážne. Podľa záchranárov skončilo v nemocnici sedem z nich. Ľudia v panike opúšťali areál, keď sa začala prehýbať strecha nafukovacieho stanu. Problémy tam spôsobili búrky, keď vypadla elektrina. Tá odstavila z prevádzky kompresory, ktoré stan nafukovali.



V niektorých častiach ČR počasie skomplikovalo dopravu, najmä na železniciach. V susednom Poľsku vydvihol nárazový vietor do výšky dva skákacie hrady. Pri incidente sa zranili štyri osoby vo veku od troch do 18 rokov.