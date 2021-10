V kauze zrútenia vyvýšenej linky metra v Mexiku je desať obvinených

Mexico 19. októbra (TASR) - Prokuratúra v meste Mexiko vzniesla obvinenie voči desiatim "jednotlivcom a spoločnostiam" za chyby pri výstavbe a projektovaní, ktoré v máji v mexickej metropole spôsobili zrútenie vyvýšenej linky metra, pričom zahynulo 26 ľudí.



Hovorca mexickej mestskej prokuratúry Ulises Lara v utorok podľa agentúry AP informoval, že obvinenia sa týkajú nedbanlivosti alebo neúmyselného zabitia, poškodenia zdravia a spôsobenia zranení. Lara neuviedol mená obvinených, pričom sa odvolal na prezumpciu neviny.



Miestne médiá však uviedli, že medzi obvinenými sú aj bývalí predstavitelia mesta, ktorí boli pred viac ako desiatimi rokmi zodpovední za výstavbu metra.



Podľa Laru na obvinených nebol vydaný zatykač. Úvodné pojednávanie v kauze bolo vytýčené na 25. októbra.



Prokuratúra tvrdí, že odborné štúdie zistili, že zrútenie stavby spôsobili konštrukčné chyby, ako napr. zlé zvary a chýbajúce spojovacie čapy. Svoju úlohu údajne zohral aj zlý dizajn stavby.



Pokiaľ ide o spoločnosti, prokuratúra chce ich obvinením dosiahnuť, aby zaplatili odškodné obetiam a opravili škody na metre. Trestné stíhanie fyzických osôb by podľa všetkého mohlo vyústiť aj do vynesenia trestu odňatia slobody.



K tragédii došlo začiatkom mája. Časť nadjazdu metra povolila práve vo chvíli, keď tadiaľ prechádzal vlak. Vagóny sa zrútili do niekoľkometrovej hĺbky a následne narazili do seba. Pod mostom v juhovýchodnej časti mexickej metropoly sa na ceste nachádzalo aj niekoľko áut.



Išlo o najhoršiu nehodu metra v mexickom hlavnom meste od jeho sprevádzkovania v roku 1969.



Mexické metro má 12 liniek a denne ním prejdú milióny cestujúcich.



Linku číslo 12, na ktorej došlo k nešťastiu, uviedol do prevádzky len v roku 2012 vtedajší starosta Marcelo Ebrard, ktorý je v súčasnosti ministrom zahraničných vecí.