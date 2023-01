Padli rozsudky nad členmi krajne pravicovej milície za útok na Kapitol

Washington 24. januára (TASR) - Štyroch členov krajne pravicovej milície Oath Keepers (Strážcovia prísahy) uznala v pondelok porota vo Washingtone za vinných z rozvratného sprisahania za účasť na útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Porota usvedčila Roberta Minutu, Josepha Hacketta, Davida Moerschela a Edwarda Valleja zo sprisahania proti vláde USA, keď sa pokúšali zabrániť potvrdeniu víťazstva Joea Bidena nad Donaldom Trumpom vo voľbách z novembra 2020 americkým Kongresom.



Priaznivci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vtedy prerazili barikády a vstúpili do Kapitolu.



V inej súdnej sieni medzitým v pondelok usvedčili aj Roberta Barnetta, ktorý sa preslávil fotografiou s nohami vyloženými na stôl v pracovni predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Uznali ho za vinného z narušenia činnosti Kongresu USA i ďalších trestných činov.



V súvislosti s neoprávneným vniknutím do Kapitolu v snahe udržať Trumpa v Bielom dome napriek volebnej porážke bolo doposiaľ uznaných za vinných - alebo sa sami priznali - približne 530 ľudí, píše AFP.



Zadržaných bolo vyše 950 osôb za účasť na incidente; väčšina z nich pre neoprávnený vstup do Kapitolu či za spôsobenie majetkových škôd.



Viac než 280 ľudí však bolo obvinených z napadnutia príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní a 50 zo závažných trestných činov súvisiacich so sprisahaním, za čo v Spojených štátoch hrozí až 20 rokov za mrežami.