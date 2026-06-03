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PADLO OBVINENIE: Muž mal cez internet sexuálne zneužiť 361 detí

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tieto činy muž spáchal v rokoch 2019 - 2022, pričom obeťami boli vo veku deväť až 15 rokov.

Autor TASR
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Helsinki 3. júna (TASR) - Fínska prokuratúra v stredu oznámila, že obvinila muža za sexuálne zneužívanie 361 detí prostredníctvom sociálnych sietí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tieto činy muž spáchal v rokoch 2019 - 2022, pričom obeťami boli vo veku deväť až 15 rokov. Obvinený sa počas vyšetrovania čiastočne priznal k spáchaniu trestných činov.

Fínska polícia v decembri oznámila, že vyšetruje tento prípad a podozrieva 27-ročného muža z 364 sexuálnych trestných činov proti deťom. Prokuratúra sa rozhodla v troch prípadoch nevzniesť obvinenia.

V roku 2022 polícia prehľadávala mobil tohto muža v súvislosti s iným prípadom a našla v ňom tisíce videí a fotografií neidentifikovaných detí. Páchateľ oslovoval deti na platforme Snapchat a žiadal ich, aby mu poslali svoje fotografie, na ktorých sú ľahko odeté alebo nahé. Okrem toho od nich podľa polície žiadal, aby vykonali sexuálne akty.

Prokuratúra uviedla, že išlo hlavne o obvinenia zo závažného seuxuálneho zneužívania detí, sexuálneho zneužívania detí a závažného šírenia obrazového materiálu, na ktorom sú zobrazené deti v sexuálnej súvislosti.

Začiatok súdneho procesu v tomto prípade je podľa prokuratúry naplánovaný na september.
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