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PADOL REKORD: Na východe Nemecka v noci namerali extrémnu teplotu

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Horúčavy v Nemecku. Foto: TASR/AP

Extrémne poveternostné javy sa v dôsledku klimatických zmien vyskytujú čoraz častejšie.

Autor TASR
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Berlín 28. júna (TASR) - Noc zo soboty na nedeľu bola doteraz najteplejšia v Nemecku, keď v obci Kubschütz v blízkosti hraníc s Českou republikou namerali rekordných 29,4 °C. V nedeľu ráno to uviedla Nemecká meteorologická služba (DWD), píše TASR podľa agentúry DPA.

Za tropickú noc sa považuje noc, počas ktorej teplota vzduchu neklesne pod 20 °C. Meria sa spravidla vo výške dva metre nad zemou na meteorologickej stanici. Podľa DWD ide o predbežné údaje, ale krajina v posledných dňoch prekonáva sériu teplotných rekordov.

V sobotu namerali teplotný rekord v Möckern-Drewitz v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, kde namerali 41,5 °C. Rekordných 41,3 °C namerali len o deň skôr.

DWD varovala pred očakávanými silnými búrkami v nedeľu poobede, ktoré prinesú prívalové dažde, ničivé nárazy vetra a tiež riziko krupobitia.

Pri kúpaní sa v Nemecku počas víkendu už zomrelo najmenej sedem ľudí, keď sa mnohí snažia schladiť v jazerách a riekach. Dvaja ľudia zomreli v sobotu pri samostatných nehodách pri kúpaní v Berlíne, uviedla polícia. V rieke Neckar neďaleko mesta Heidelberg sa utopil 27-ročný muž a 30-ročný muž v jazere neďaleko Mannheimu. V Rýnsko-hernskom kanáli v západnom Nemecku bolo hlásené dieťa ako nezvestné pri kúpaní.

V spolkovej krajine Hesensko z jazera neďaleko Frankfurtu vytiahli telo 40-ročného muža, v piatok zomrel 45-ročný muž v jazere neďaleko Dortmundu a 8-ročný chlapec bol nájdený mŕtvy v jazere neďaleko Hannoveru. Telá dvoch starších plavcov boli v piatok vytiahnuté aj z Bodamského jazera

Teploty na mnohých miestach v Nemecku cez deň dosahujú alebo prekračujú 40 stupňov Celzia. Extrémne poveternostné javy sa v dôsledku klimatických zmien vyskytujú čoraz častejšie.
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