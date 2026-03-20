PADOL VERDIKT: Odsúdili Čecha, ktorý pomáhal separatistom na Donbase
Na Donbase sa nechal vyzbrojiť aj vyškoliť a zapojil sa do akcií proti ukrajinskej armáde.
Autor TASR
Praha 20. marca (TASR) - Čech Miloš Ouřecký, ktorý odišiel v roku 2017 pomáhať separatistom na Ukrajine, dostal za účasť v teroristickej skupine podmienku a tiež trest verejnoprospešných prác. Štátny zástupca, ktorý navrhoval štyri roky väzenia, však s takýmto trestom nesúhlasil a na mieste sa odvolal. Ouřecký spätne vníma svoj čin ako chybu, píše spravodajkyňa TASR podľa servera Novinky.cz.
Muža podľa obžaloby poslala na východ Ukrajiny proruská domobranecká skupina Československí vojaci v zálohe za mier, ktorá mu zariadila víza aj letenku. Na Donbase sa nechal vyzbrojiť aj vyškoliť a zapojil sa do akcií proti ukrajinskej armáde. V piatok na súde podľa servera Novinky uviedol, že na východ Ukrajiny sa rozhodol ísť na základe besedy organizovanej predsedom uvedenej domobraneckej skupiny a niekdajším spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Ivanom Kratochvílom. Ten podľa Ouřeckého tvrdil, že Rusi na Ukrajine zažívajú bezprávie a že tam chce NATO rozpútať vojnu.
„Chcel som tam pomôcť, zistiť, o čo tam ide a ako to tam vyzerá... Keď som tam prišiel, všetko tam vyzeralo inak, než ako to rozprával pán Kratochvíl,“ povedal pred súdom. K činu sa priznal a dodal, že vníma ako chybu, že sa hneď nezbalil a nevrátil do Česka.
Mestský súd v Prahe mu v piatok dal trojročný podmienečný trest s dozorom probačného úradníka a povinnosť odpracovať sto hodín verejnoprospešných prác. Obžalovaný podľa súdu nepredstavoval také riziko, aby mu musel uložiť nepodmienečný trest. Predsedníčka súdneho senátu Jarmila Pavlátová uviedla, že v jeho prospech boli viaceré poľahčujúce okolnosti.
Štátny zástupca Martin Bílý s podmienečným trestom nesúhlasil. „S ohľadom na spoločenskú závažnosť trestného činu aj konanie, ktorého sa dopustil, nie je v tomto prípade na mieste ukladať podmienečný trest odňatia slobody,“ vysvetlil svoje odvolanie Bílý.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Muža podľa obžaloby poslala na východ Ukrajiny proruská domobranecká skupina Československí vojaci v zálohe za mier, ktorá mu zariadila víza aj letenku. Na Donbase sa nechal vyzbrojiť aj vyškoliť a zapojil sa do akcií proti ukrajinskej armáde. V piatok na súde podľa servera Novinky uviedol, že na východ Ukrajiny sa rozhodol ísť na základe besedy organizovanej predsedom uvedenej domobraneckej skupiny a niekdajším spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Ivanom Kratochvílom. Ten podľa Ouřeckého tvrdil, že Rusi na Ukrajine zažívajú bezprávie a že tam chce NATO rozpútať vojnu.
„Chcel som tam pomôcť, zistiť, o čo tam ide a ako to tam vyzerá... Keď som tam prišiel, všetko tam vyzeralo inak, než ako to rozprával pán Kratochvíl,“ povedal pred súdom. K činu sa priznal a dodal, že vníma ako chybu, že sa hneď nezbalil a nevrátil do Česka.
Mestský súd v Prahe mu v piatok dal trojročný podmienečný trest s dozorom probačného úradníka a povinnosť odpracovať sto hodín verejnoprospešných prác. Obžalovaný podľa súdu nepredstavoval také riziko, aby mu musel uložiť nepodmienečný trest. Predsedníčka súdneho senátu Jarmila Pavlátová uviedla, že v jeho prospech boli viaceré poľahčujúce okolnosti.
Štátny zástupca Martin Bílý s podmienečným trestom nesúhlasil. „S ohľadom na spoločenskú závažnosť trestného činu aj konanie, ktorého sa dopustil, nie je v tomto prípade na mieste ukladať podmienečný trest odňatia slobody,“ vysvetlil svoje odvolanie Bílý.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)