Pahlaví: Iránci sa stále neoslobodili spod teokratického režimu
Korunný princ Pahlaví dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej exilovej opozície.
Autor TASR
Paríž 8. apríla (TASR) - Syn zvrhnutého iránskeho šacha Rezá Pahlaví v stredu upozornil, že hoci došlo k prímeriu medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom, iránsky ľud je naďalej pod vládou teokratického režimu a musí sa oslobodiť. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„To, čo v našom boji zostáva nemenné, je naša snaha oslobodiť sa od tohto režimu,“ povedal Pahlaví pre francúzsku televíziu LCI.
V Iráne podľa neho nedošlo k zmene režimu, ako už viackrát vyhlásil americký prezident Donald Trump. „Aká zmena režimu? Sú to tí istí ľudia – aj keď možno oslabený,“ uviedol Pahlaví, ktorý upozornil, že zabitého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího nahradil jeho syn. „Na čele parlamentu stále stojí tá istá osoba. V justícii sú stále tí istí ľudia. Pre nás to nie je zmena režimu,“ vyhlásil.
Korunný princ Pahlaví dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej exilovej opozície. Prezentuje sa ako zjednocujúca osobnosť roztrieštenej iránskej opozičnej scény a opakovane deklaroval, že je pripravený viesť prechod krajiny k demokracii.
„To, čo v našom boji zostáva nemenné, je naša snaha oslobodiť sa od tohto režimu,“ povedal Pahlaví pre francúzsku televíziu LCI.
V Iráne podľa neho nedošlo k zmene režimu, ako už viackrát vyhlásil americký prezident Donald Trump. „Aká zmena režimu? Sú to tí istí ľudia – aj keď možno oslabený,“ uviedol Pahlaví, ktorý upozornil, že zabitého najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího nahradil jeho syn. „Na čele parlamentu stále stojí tá istá osoba. V justícii sú stále tí istí ľudia. Pre nás to nie je zmena režimu,“ vyhlásil.
Korunný princ Pahlaví dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej exilovej opozície. Prezentuje sa ako zjednocujúca osobnosť roztrieštenej iránskej opozičnej scény a opakovane deklaroval, že je pripravený viesť prechod krajiny k demokracii.