< sekcia Zahraničie
Pahlaví kritizoval iránske útoky na arabské krajiny
Pahlaví už dlhší čas vystupuje ako opozičný líder proti islamskej republike.
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví v piatok odsúdil útoky Iránu na susedné krajiny a vyhlásil, že v budúcnosti bude Teherán skutočným partnerom krajín v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Pahlavího na sieti X.
Irán podľa Pahlavího cieli na svojich arabských susedov, pričom zaútočil na Bahrajn, Irak, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.
„Tieto porušenia ich zvrchovanosti sú neprijateľné a odsudzujeme ich. Ale to nie je nič nové. Takáto bola islamská republika už vždy. A preto musí skončiť,“ konštatoval.
Pahlaví už dlhší čas vystupuje ako opozičný líder proti islamskej republike. Vyzýva, aby sa Irán zmenil na sekulárny štát, navrhuje referendum o budúcom politickom systéme a presadzuje rešpektovanie ľudských práv.
Vo svojom najnovšom príspevku na X obvinil iránsky „teroristický“ režim z toho, že už takmer päť desaťročí šíri chaos a krviprelievanie na Blízkom východe. Spomenul podporu Iránu voči zvrhnutému sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, libanonskému hnutiu Hizballáh, jemenským povstalcov húsíom, „posilnenie milícií v Iraku, ktoré podkopávajú irackú suverenitu“ a útoky na „ekonomické centrá“ Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.
Nič z toho podľa jeho slov nie je želaním iránskeho ľudu, ale skôr režimu, ktorý „okupuje“ Irán. Poznamenal, že situácia sa teraz zásadne zmenila a piliere „agresie tohto režimu sa rúcajú“. Iránsky ľud zaplatil cenu „krvou“ a režim podľa neho zavraždil desaťtisíce ľudí za dva dni.
Pred islamskou revolúciou Irán podľa Pahlavího blízko spolupracoval s lídrami arabských krajín. „Vtedy sme boli skutočnými partnermi. Znova budeme skutočnými partnermi,“ tvrdí. „Iránsky ľud ma vyzval, aby som viedol prechod po páde režimu. Túto zodpovednosť som prijal,“ pokračoval. Ako tvrdí, jeho záväzkom je zabezpečiť, aby prechod prebehol hladko, aby sa krajina stabilizovala a Iránci rozhodli o svojej budúcnosti prostredníctvom volieb.
Pahlaví vyzval arabské krajiny, by sa pripravili uznať a spolupracovať s iránskou prechodnou vládou. „Naše diplomatické vzťahy nezaložíme na exportovaní ideológie, ale na vzájomnom rešpektovaní a spoločných záujmoch. Znova sa začleníme do regionálnej a globálnej ekonomiky, aby sme zvýšili prosperitu občanov a všetkých našich národov,“ uviedol.
Na záver Pahlaví dodal, že podpora iránskeho ľudu je strategická investícia do toho, aby sa región stal jedným z najstabilnejších, najbezpečnejších a najprosperujúcejších na svete.
Irán podľa Pahlavího cieli na svojich arabských susedov, pričom zaútočil na Bahrajn, Irak, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.
„Tieto porušenia ich zvrchovanosti sú neprijateľné a odsudzujeme ich. Ale to nie je nič nové. Takáto bola islamská republika už vždy. A preto musí skončiť,“ konštatoval.
Pahlaví už dlhší čas vystupuje ako opozičný líder proti islamskej republike. Vyzýva, aby sa Irán zmenil na sekulárny štát, navrhuje referendum o budúcom politickom systéme a presadzuje rešpektovanie ľudských práv.
Vo svojom najnovšom príspevku na X obvinil iránsky „teroristický“ režim z toho, že už takmer päť desaťročí šíri chaos a krviprelievanie na Blízkom východe. Spomenul podporu Iránu voči zvrhnutému sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, libanonskému hnutiu Hizballáh, jemenským povstalcov húsíom, „posilnenie milícií v Iraku, ktoré podkopávajú irackú suverenitu“ a útoky na „ekonomické centrá“ Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov.
Nič z toho podľa jeho slov nie je želaním iránskeho ľudu, ale skôr režimu, ktorý „okupuje“ Irán. Poznamenal, že situácia sa teraz zásadne zmenila a piliere „agresie tohto režimu sa rúcajú“. Iránsky ľud zaplatil cenu „krvou“ a režim podľa neho zavraždil desaťtisíce ľudí za dva dni.
Pred islamskou revolúciou Irán podľa Pahlavího blízko spolupracoval s lídrami arabských krajín. „Vtedy sme boli skutočnými partnermi. Znova budeme skutočnými partnermi,“ tvrdí. „Iránsky ľud ma vyzval, aby som viedol prechod po páde režimu. Túto zodpovednosť som prijal,“ pokračoval. Ako tvrdí, jeho záväzkom je zabezpečiť, aby prechod prebehol hladko, aby sa krajina stabilizovala a Iránci rozhodli o svojej budúcnosti prostredníctvom volieb.
Pahlaví vyzval arabské krajiny, by sa pripravili uznať a spolupracovať s iránskou prechodnou vládou. „Naše diplomatické vzťahy nezaložíme na exportovaní ideológie, ale na vzájomnom rešpektovaní a spoločných záujmoch. Znova sa začleníme do regionálnej a globálnej ekonomiky, aby sme zvýšili prosperitu občanov a všetkých našich národov,“ uviedol.
Na záver Pahlaví dodal, že podpora iránskeho ľudu je strategická investícia do toho, aby sa región stal jedným z najstabilnejších, najbezpečnejších a najprosperujúcejších na svete.