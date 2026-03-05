< sekcia Zahraničie
Pahlaví: Nástupca ajatolláha Chameneího bude nelegitímny
Pahlaví deklaroval, že víťazstvo nad islamistickým režimom v Iráne je blízko.
Autor TASR
Paríž 5. marca (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví vo štvrtok uviedol, že ktokoľvek sa stane nástupcom Alího Chameneího na poste najvyššieho iránskeho vodcu, bude nelegitímny. Pahlaví to napísal v príspevku na sieti X, v ktorom súčasne deklaroval, že víťazstvo nad islamistickým režimom v Iráne je blízko. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Pahlaví už dlhší čas vystupuje ako opozičný líder proti islamskej republike. Vyzýva, aby sa Irán zmenil na sekulárny štát, navrhuje referendum o budúcom politickom systéme a presadzuje rešpektovanie ľudských práv.
Otázka nového najvyššieho vodcu Iránu je aktuálna po tom, ako bol v sobotu 28. februára, v prvý deň izraelsko-amerických útokov na Irán, v Teheráne zabitý ajatolláh Chameneí a asi 40 predstaviteľov vedenia Iránu.
Nového vodcu bude voliť Zhromaždenie znalcov, ktoré je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu. Zbor má 88 členov, ktorí sa volia v priamych voľbách na osem rokov. Kandidátov na členstvo však musí najprv schváliť Rada strážcov, čo výrazne obmedzuje okruh uchádzačov.
Zhromaždenie znalcov zohralo kľúčovú úlohu v roku 1989, keď po smrti ajatolláha Rúholláha Chomejního zvolilo do funkcie najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Momentálne je tento orgán opäť v centre pozornosti, keďže po Chameneího smrti bude rozhodovať o jeho nástupcovi. Medzi horúcimi kandidátmi na post vodcu sa spomína aj meno Modžtabá Chameneí, ktorý je druhorodeným synom zabitého ajatolláha Chameneího.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že „akýkoľvek vodca vymenovaný iránskym teroristickým režimom bude jednoznačným cieľom eliminácie“ a dodal, že „nezáleží na tom, aké bude jeho meno alebo kde sa skryje“.
Pahlaví už dlhší čas vystupuje ako opozičný líder proti islamskej republike. Vyzýva, aby sa Irán zmenil na sekulárny štát, navrhuje referendum o budúcom politickom systéme a presadzuje rešpektovanie ľudských práv.
Otázka nového najvyššieho vodcu Iránu je aktuálna po tom, ako bol v sobotu 28. februára, v prvý deň izraelsko-amerických útokov na Irán, v Teheráne zabitý ajatolláh Chameneí a asi 40 predstaviteľov vedenia Iránu.
Nového vodcu bude voliť Zhromaždenie znalcov, ktoré je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu. Zbor má 88 členov, ktorí sa volia v priamych voľbách na osem rokov. Kandidátov na členstvo však musí najprv schváliť Rada strážcov, čo výrazne obmedzuje okruh uchádzačov.
Zhromaždenie znalcov zohralo kľúčovú úlohu v roku 1989, keď po smrti ajatolláha Rúholláha Chomejního zvolilo do funkcie najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Momentálne je tento orgán opäť v centre pozornosti, keďže po Chameneího smrti bude rozhodovať o jeho nástupcovi. Medzi horúcimi kandidátmi na post vodcu sa spomína aj meno Modžtabá Chameneí, ktorý je druhorodeným synom zabitého ajatolláha Chameneího.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že „akýkoľvek vodca vymenovaný iránskym teroristickým režimom bude jednoznačným cieľom eliminácie“ a dodal, že „nezáleží na tom, aké bude jeho meno alebo kde sa skryje“.