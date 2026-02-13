< sekcia Zahraničie
Pahlaví vyzval Iráncov, aby vyjadrili svoju nespokojnosť s režimom
Mníchov 13. februára (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha a predstaviteľ opozície v exile Rezá Pahlaví vo štvrtok vyzval Iráncov, aby v sobotu spolu s ich krajanmi v zahraničí vyjadrili nespokojnosť so súčasným režimom v Teheráne. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
Pahlaví v piatok popoludní vystúpi na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii a v sobotu sa v Mníchove, Toronte a Los Angeles uskutočnia protesty Iráncov žijúcich v zahraničí. Korunný princ v exile na sociálnej sieti X vyzval Iráncov v krajine, aby sa k protestom pridali a skandovali heslá zo svojich domovov a striech. „Kričte svoje požiadavky. Ukážte svoju jednotu. S nezlomnou vôľou zvíťazíme nad týmto okupačným režimom,“ napísal.
Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Nepokoje eskalovali počas nocí 8. a 9. januára, keď došlo k brutálnym zásahom bezpečnostných zložiek proti protestujúcim. Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) so sídlom v USA vo štvrtok odhadla, že počet obetí brutálnych zásahov bezpečnostných zložiek voči demonštrantom stúpol na 7000.
Počas protestov viacero demonštrantov vyjadrilo podporu Pahlavímu a požadovalo návrat monarchie. Korunný princ zároveň deklaroval, že je pripravený stať sa prechodným lídrom v prípade pádu súčasného teokratického režimu.
Šachov syn dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej opozície v zahraničí. Tá je však podľa AFP naďalej mimoriadne rozdelená a Pahlaví je terčom kritiky pre svoju podporu Izraela. Nikdy sa navyše nedištancoval od autoritatívneho režimu svojho otca.
