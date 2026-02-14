< sekcia Zahraničie
Pahlaví vyzval Trumpa, aby pomohol Iráncom s islamskou republikou
Autor TASR
Mníchov 14. februára (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohol iránskemu ľudu a vyhlásil, že „nastal čas skoncovať s islamskou republikou“. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a AP.
„Prezidentovi Trumpovi... iránsky ľud vás počul rozprávať, že pomoc je na ceste, a verí vám. Pomôžte mu,“ povedal novinárom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii Rezá Pahlaví, žijúci v exile v USA.
„Je čas skoncovať s islamskou republikou. To je požiadavka, ktorá sa ozýva z krviprelievania mojich krajanov,“ dodal Pahlaví, narážajúc na nedávne masové protesty, ktoré zachvátili Irán.
Pahlaví zároveň vyzval na demonštrácie v Mníchove, Los Angeles a Toronte a žiada svojich priaznivcov, aby vyšli do ulíc a presadzovali „konkrétne kroky na podporu iránskeho ľudu“.
Iránski predstavitelia už čelia intenzívnemu tlaku a hrozbám vojenského zásahu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu chce, aby Teherán ešte viac obmedzil svoj jadrový program. V piatok naznačil, že zmena režimu v krajine by „bola tou najlepšou vecou, aká by sa mohla stať“.
Koncom decembra vypukli v Iráne pre prehlbujúcu sa hospodársku krízu masové protesty, ktoré sa rýchlo rozšírili po celej krajine ako odpor proti autoritárskej vláde. Vláda v Teheráne protesty brutálne potlačila. Agentúra pre správy o aktivistoch za ľudské práva (HRANA) so sídlom v USA vo štvrtok odhadla, že počet obetí zásahov bezpečnostných zložiek presiahol 7000.
Mnohí ľudia na protestoch vyjadrili podporu Pahlavímu a požadovali návrat monarchie. Korunný princ zároveň deklaroval, že je pripravený stať sa prechodným lídrom v prípade pádu súčasného teokratického režimu. V Mníchove však odmietol, že by jeho cieľom boli mocenské ambície. „Nemám žiadne osobné ambície. Netúžim po moci. Nechcem mať na hlave korunu ani titul. Myslím si však, že by sa na mňa mali pozerať ako na most k tomuto cieľu, nie ako na samotný cieľ,“ uviedol.
Šachov syn dlhodobo žijúci v USA je považovaný za najznámejšiu postavu iránskej opozície v zahraničí. Tá je však podľa AFP naďalej mimoriadne rozdelená a Pahlaví je kritizovaný pre svoju podporu Izraela. Nikdy sa navyše nedištancoval od autoritatívneho režimu svojho otca.
