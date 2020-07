Pahor: Slovinsko je z hľadiska koronavírusu bezpečnou krajinou

Budapešť 2. júla (TASR) - Slovinsko aj v medzinárodnom meradle úspešne a rýchlo riešilo krízovú situáciu vyvolanú pandémiou koronavírusu. Povedal to vo štvrtok v Budapešti slovinský prezident Borut Pahor po schôdzke s maďarským prezidentom Jánosom Áderom.



Pahor zdôraznil, že Slovinsko je z hľadiska šírenia koronavírusu bezpečnou krajinou, ktorá očakáva maďarských turistov, informovala internetová stránka komerčnej televízie ATV.



Podľa slovinského prezidenta je zrejmé, že príde aj druhá vlna šírenia nákazy. Vyjadril však nádej, že sa situáciu podarí úspešne zvládnuť.



Pahor pripomenul, že s Áderom spolupracuje už osem rokov, preto mohli hovoriť otvorene aj o citlivých témach, akou je aj storočnica Trianonskej mierovej zmluvy. V tejto súvislosti sa podľa neho objavujú mapy pôvodného Uhorska, ktoré v zahraničí vzbudzujú dojem, ako keby boli nimi vznášané územné nároky. "Je to téma, ku ktorej sa ešte vrátime po tom, čo sa ňou bližšie oboznámime," dodal.



Áder s Pahorom zaujali podobný postoj v otázkach dvojstranných vzťahov či vedenia Európskej únie (EÚ). Vyjadrili pritom nádej, že nemecké predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku tohto roka navráti vážnosť tejto úlohe.



Pahor poznamenal, že aj Slovinsko sa o rok ujme tohto predsedníctva, na ktoré sa už teraz zodpovedne pripravuje. Maďarsko a Slovinsko by podľa prezidentov mohli byť spojencami v otázkach zelenej a digitálnej budúcnosti v rámci udržateľného rozvoja.



