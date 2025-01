Pak Čong-jun vyzval, aby sa predišlo krviprelievaniu v Južnej Kórei

Soul 10. januára (TASR) - Šéf ochranky juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v noci na piatok vyhlásil, že ak sa orgány činné v trestnom konaní opätovne pokúsia zatknúť suspendovaného prezidenta, nesmie dôjsť ku krviprelievaniu. TASR informuje podľa agentúr AFP a Jonhap.



Príslušné orgány sa už niekoľko dní pokúšajú o zadržanie suspendovaného prezidenta Juna, na ktorého je vydaný zatykač, pretože sa opakovane nedostavil na výsluch v súvislosti s decembrovým vyhlásením stanného práva.



Prezidentská ochranka však neumožnila príslušníkom Úradu pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) zatknúť ho. Vstup do prezidentskej rezidencie okrem vojakov a ochranky zablokovalo aj asi 200 ľudí.



"Chápem, že mnohí občania sú znepokojení súčasnou situáciou, keď sú vládne agentúry v konflikte a konfrontácii," vyhlásil v piatok šéf prezidentskej bezpečnostnej služby Pak Čong-jun. "Som presvedčený, že za žiadnych okolností by nemalo dôjsť k fyzickým potýčkam alebo krviprelievaniu," dodal pred tým než sa dostavil na policajný výsluch. Pak sa predtým na výsluch opakovane odmietol dostaviť. Obvinený je marenia vyšetrovania.



Ochranka pod jeho vedením v uplynulých dňoch posilnila sídlo prezidenta a okolo jeho rezidencie vybudovala barikády a na ploty pridala ostnaté drôty. Na zablokovanie prístupu do areálu využila aj autobusy.



Junovi právnici spochybňujú príkazy na zatknutie prezidenta i na prehliadku s tým, že ich nemožno vykonať v jeho rezidencii pre zákon, ktorý miesta potenciálne spojené s vojenskými tajomstvami chráni pred prehliadkou bez súhlasu zodpovednej osoby, ktorou je Jun.