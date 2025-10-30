Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pakistan a Afganistan plánujú obnoviť mierové rokovania v Istanbule

Autor TASR
Istanbul 30. októbra (TASR) - Pakistan a Afganistan plánujú v Istanbule obnoviť mierové rozhovory, uviedli pre agentúry Reuters a AFP viaceré zdroje oboznámené so situáciou. Islamabad v noci na stredu informoval o neúspechu predchádzajúceho kola rokovaní, píše TASR.

Podľa dvoch zdrojov sa obe strany dohodli na obnovení dialógu na žiadosť Turecka ako hostiteľskej krajiny. Vyjednávacie tímy Pakistanu a Afganistanu sú podľa nich stále v Istanbule. Afganské hnutie Taliban, pakistanská armáda ani ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ na žiadosti o vyjadrenie nereagovali.

Tento mesiac si boje na hraniciach medzi oboma krajinami vyžiadali desiatky obetí — išlo o najhoršie násilie od prevzatia moci Talibanom v Kábule v roku 2021.

Pakistan a Afganistan sa 19. októbra v katarskej Dauhe dohodli na prímerí. Počas druhého kola rokovaní v Istanbule sa im už nepodarilo dosiahnuť dohodu, uviedol pakistanský minister informácií Attaulláh Tarar a ďalšie zdroje.

Neúspešné rokovania s cieľom zabezpečiť trvalý mier trvali štyri dni. Pakistanský minister obrany Chavádž Ásif minulý týždeň varoval, že ich zlyhanie by mohlo viesť k „otvorenej vojne“.
