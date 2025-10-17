Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 17. október 2025Meniny má Hedviga
< sekcia Zahraničie

Pakistan a Afganistan predĺžili prímerie až do skončenia rokovaní

.
Mínomet, ilustračné foto Foto: TASR

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu.

Autor TASR
Islamabad 17. októbra (TASR) - Pakistan a Afganistan v piatok spoločne súhlasili s predĺžením 48-hodinového prímeria až do ukončenia plánovaných rokovaní v katarskej Dauhe, kde sa plánujú stretnúť delegácie oboch krajín. Potvrdili to tri nemenované pakistanské bezpečnostné zdroje a jeden predstaviteľ afganského vládneho hnutia Taliban. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

Pakistanská delegácia už pricestovala na rozhovory do Dauhy a očakáva sa, že afganskí predstavitelia do katarskej metropoly dorazia v priebehu soboty, potvrdili zdroje pod podmienkou anonymity, keďže neboli oprávnené vyjadrovať sa pre médiá.

Dočasné prímerie medzi týmito dvoma susednými štátmi bolo v platnosti od stredy tohto týždňa, čím sa zastavili ozbrojené potýčky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených, pripomína Reuters. Platnosť prímeria mala oficiálne vypršať v piatok o 15.00 h SELČ.

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Predstavitelia Talibanu zo zodpovednosti za tieto výbuchy obvinili susedný Pakistan.

Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň

GAŠPAR: Celá opozícia nie je ako Matovič a Kolíková, rokujeme aj vecne

ČERŇANSKÁ: V severoamerickom pohári chceme medaily, vo svetovom top 10