< sekcia Zahraničie
Pakistan a Afganistan sa dohodli, že sa vyhnú ďalšej eskalácii
Susedské krajiny a bývalí spojenci sa dostali do konfliktu pre tvrdenia Pakistanu, že Afganistan poskytuje útočisko militantom, ktorí sú zodpovední za cezhraničné útoky.
Autor TASR
Peking 8. apríla (TASR) - Pakistan a Afganistan sa dohodli, že zabránia eskalovaniu svojho ozbrojeného konfliktu. Došlo k tomu počas rokovaní, ktoré v uplynulých dňoch usporiadala Čína, oznámil v stredu Peking. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Predstavitelia Číny, Afganistanu a Pakistanu viedli od 1. do 7. apríla neformálne stretnutia v Urumči v Sin-ťiangu,“ uviedla v stredu hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Tri delegácie sa zapájali do „úprimnej a pragmatickej diskusie v pozitívnej atmosfére“, povedala na tlačovej konferencii v Pekingu.
Kábul a Islamabad sa podľa hovorkyne zaviazali „vyriešiť svoje spory čo najskôr a zároveň sa vrátiť k normálnym bilaterálnym vzťahom, pričom sa dohodli, že nepodniknú žiadne kroky, ktoré by situáciu eskalovali alebo skomplikovali“.
Diplomati z Pakistanu a Afganistanu už minulý týždeň informovali o rokovaniach pod záštitou Číny, no Peking ich nepotvrdil. Prímerie, ktoré bolo zavedené počas sviatku íd al-fitr, sa skončilo 24. marca. Pozemná hranica medzi Pakistanom a Afganistanom sa počas bojov takmer úplne uzavrela, čo malo významné ekonomické dôsledky.
Susedské krajiny a bývalí spojenci sa dostali do konfliktu pre tvrdenia Pakistanu, že Afganistan poskytuje útočisko militantom, ktorí sú zodpovední za cezhraničné útoky. Vláda Talibanu v Kábule tieto tvrdenia popiera. Konflikt sa na konci februára zhoršil, keď po pakistanských leteckých úderoch nasledovala afganská pozemná ofenzíva a Islamabad otvorene vyhlásil vojnu. V marci pri pakistanskom údere na nemocnicu zahynuli stovky civilistov, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie a obnovilo výzvy na spustenie rokovaní o ukončení konfliktu, pripomína AFP.
„Predstavitelia Číny, Afganistanu a Pakistanu viedli od 1. do 7. apríla neformálne stretnutia v Urumči v Sin-ťiangu,“ uviedla v stredu hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. Tri delegácie sa zapájali do „úprimnej a pragmatickej diskusie v pozitívnej atmosfére“, povedala na tlačovej konferencii v Pekingu.
Kábul a Islamabad sa podľa hovorkyne zaviazali „vyriešiť svoje spory čo najskôr a zároveň sa vrátiť k normálnym bilaterálnym vzťahom, pričom sa dohodli, že nepodniknú žiadne kroky, ktoré by situáciu eskalovali alebo skomplikovali“.
Diplomati z Pakistanu a Afganistanu už minulý týždeň informovali o rokovaniach pod záštitou Číny, no Peking ich nepotvrdil. Prímerie, ktoré bolo zavedené počas sviatku íd al-fitr, sa skončilo 24. marca. Pozemná hranica medzi Pakistanom a Afganistanom sa počas bojov takmer úplne uzavrela, čo malo významné ekonomické dôsledky.
Susedské krajiny a bývalí spojenci sa dostali do konfliktu pre tvrdenia Pakistanu, že Afganistan poskytuje útočisko militantom, ktorí sú zodpovední za cezhraničné útoky. Vláda Talibanu v Kábule tieto tvrdenia popiera. Konflikt sa na konci februára zhoršil, keď po pakistanských leteckých úderoch nasledovala afganská pozemná ofenzíva a Islamabad otvorene vyhlásil vojnu. V marci pri pakistanskom údere na nemocnicu zahynuli stovky civilistov, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie a obnovilo výzvy na spustenie rokovaní o ukončení konfliktu, pripomína AFP.