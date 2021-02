Pakistan a India sa dohodli na dodržiavaní prímeria v Kašmíre

Islamabad 25. februára (TASR) - Pakistan a India sa dohodli na dodržiavaní existujúcich zmlúv o prímerí v Kašmíre. Vo štvrtok to oznámili predstavitelia v Islamabade i Naí Dillí. Po rokoch krvavých pohraničných zrážok to posilnilo nádej na mier v tomto vysoko militarizovanom regióne, zamýšľa sa tlačová agentúra DPA.



Dohoda dosiahnutá medzi veliteľmi vojenských operácií vstúpila do platnosti počas noci na štvrtok, uviedla pakistanská armáda v oznámení.



Vzťahy medzi oboma susednými krajinami sú napäté už dlho. Oznámenie bolo preto v Islamabade aj Naí Dillí prijaté ako významný diplomatický krok.



Obe juhoázijské krajiny podpísali prímerie v roku 2003. Tieto jadrové veľmoci bojovali o ovládnutie Kašmíru od roku 1947, keď bývalá britská kolónia India získala nezávislosť a rozdelila sa na Indiu a Pakistan.



Napriek spomínanému prímeriu dochádza na 740 kilometrov dlhej kontrolnej línii, ktorá rozdeľuje Kašmír na oblasť ovládanú Indiou a oblasť pod kontrolou Pakistanu, k opakovaným vojenským incidentom. Oba susedné štáty bojovali proti sebe už v niekoľkých vojnách.



Pozornosť Indie sa však v poslednom čase sústreďuje na starý pohraničný konflikt s Čínou. Pri incidente v lete 2020 bolo zabitých najmenej 20 indických vojakov a štyria čínski.