Pakistan a India stiahnu svoje vojská do mierových pozícií

Islamabad 20. mája (TASR) - Pakistan a India sa dohodli na stiahnutí vojsk späť do mierových pozícií do konca mája, informovali agentúry AFP a DPA pakistanské orgány. Ide o ďalší krok v snahe zmierniť vzájomné napätie, ktoré spôsobil aprílový útok ozbrojencov na turistov v rozdelenom regióne Kašmír, píše TASR.



„Jednotky budú do konca mája stiahnuté na svoje pozície spred konfliktu,“ uviedol pre AFP anonymný pakistanský predstaviteľ. Podľa neho sa obe strany tiež dohodli na postupnom stiahnutí ďalších jednotiek a zbraní rozmiestnených najmä na silne militarizovanej de facto hranici v Kašmíre, známej ako línia kontroly.



„Všetky tieto kroky mali byť pôvodne prijaté do 10 dní, ale drobné problémy spôsobili oneskorenie,“ dodal pakistanský predstaviteľ.



Aprílový útok v Kašmír si vyžiadal 26 prevažne indických obetí. Naí Dillí obvinilo z útoku Pakistan, ktorý to však popiera. Odvtedy na seba obe krajiny opakovane útočili raketami, dronmi aj delostreleckou paľbou. Konflikt si vyžiadal viac ako 70 mŕtvych.



Americký prezident Donald Trump 10. mája oznámil, že obe strany sa po rozhovoroch sprostredkovaných Spojenými štátmi dohodli na „okamžitom a úplnom prímerí“, ktoré platí dodnes.