Pakistan a Vietnam pozastavujú medzinárodné lety

Islamabad/Hanoj 21. marca (TASR) - V boji proti pandémii nového koronavírusu pozastavujú Pakistan a Vietnam medzinárodné lety. Informoval o tom denník Guardian.



Pakistan pozastaví medzinárodné, charterové a súkromné lety na dva týždne s účinnosťou od 21. marca (20.00 h miestneho času, 16.00 h SEČ) do 4. apríla, uviedol úrad pre civilné letectvo. Výnimku budú mať lietadlá s nákladom a diplomatické lety.



V Pakistane, ktorý ma 215 miliónov obyvateľov, zatiaľ zomreli traja infikovaní ľudia a majú tam 524 potvrdených prípadov nákazy. Vláda v Islamabade preventívne uzavrela hranice s Afganistanom a Iránom a do konca marca zrušila vyučovanie v školách, pripomenula agentúra AFP.



Vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc uviedol, že jeho krajina pozastaví všetky prichádzajúce medzinárodné lety, aby sa minimalizoval počet ľudí prichádzajúcich do jeho krajiny. Nekonkretizoval však, kedy toto opatrenie začne platiť.



Podľa ministerstva zdravotníctva evidoval Vietnam v sobotu 92 prípadov nákazy koronavírusom a zatiaľ žiadne úmrtie.