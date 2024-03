Pakistan: Armáda zabila 4 povstalcov, ktorí zaútočili na základňu

Islamabad 26. marca (TASR) — Pakistanské bezpečnostné sily zabili štyroch povstalcov, keď v pondelok večer zmarili útok na jeden z hlavných námorných objektov v juhozápadnej provincii Balúčistan, informovali vládni a policajní predstavitelia. TASR sa odvoláva na agentúru AP.



Pri spomínanom útoku, ku ktorému sa prihlásila zakázaná Balúčistanská oslobodzovacia armáda (BLA), neprišlo na námornej leteckej základni Siddiqui k nijakým škodám. Pakistan ako aj Spojené štáty a Británia vyhlásili BLA za teroristickú skupinu.



Pakistanské úrady uviedli, že bezpečnostné zložky povstalcov rýchlo zbadali a zabili, keď sa snažili vstúpiť do tohto námorného objektu v meste Turbat.



Pakistanská armáda bezprostredne útok nekomentovala a očakáva sa, že vyjadrenie zverejní neskôr. AP sa pritom odvoláva na informácie troch nemenovaných pakistanských predstaviteľov.



BLA sa pri svojich útokoch často zameriava na pakistanské bezpečnostné zložky. K tomuto najnovšiemu útoku však prišlo niekoľko dní po tom, čo pakistané bezpečnostné zložky zabili ôsmich povstalcov, ktorí sa snažili prekĺznuť do vládnej budovy stojacej pred prístavom v meste Gwádar.



Pakistanská provincia Balúčistán je už celé roky dejiskom povstania BLA a ďalších skupín žiadajúcich nezávislosť od centrálnej pakistanskej vlády v Islamabade. Vláda síce tvrdí, že povstanie potlačila, no v provincii stále pretrváva násilie, píše AP.